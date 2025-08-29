Καμίνια: Πώς βρέθηκε ο 5χρονος κλειδωμένος μέσα στο σπίτι - Σωρεία αντιφάσεων από μητέρα και αδελφή

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για το τι τελικά συνέβη στο σπίτι στα Καμίνια με τον 5χρονο που βρέθηκε κλειδωμένος και στο μπαλκόνι. Υπενθυμίζουμε ότι χρειάστηκε η επέμβαση των Αρχών για να αποφευχθούν τα χειρότερα για το μικρό αγόρι.

Η 20χρονη αδελφή του συνελήφθη και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετη αναστολή για παραμέληση ανηλίκου, καθώς τον είχε αφήσει μόνο μαζί με την 17χρονη αδελφή της και ενώ ισχυρίστηκε ότι έλειψε για 2 λεπτά από το σπίτι, το χρονικό διάστημα ήταν πολύ μεγαλύτερο.

«Η μητέρα μάς είχε εγκαταλείψει ξανά»

Όπως αποκαλύφθηκε, οι δύο αδελφές είχαν φιλοξενηθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» γιατί σύμφωνα με τη μητέρα τους, ο πατέρας ήταν κακοποιητικός και η ίδια προχώρησε σε καταγγελία. Ο εισαγγελέας είχε πάρει τα παιδιά και τα είχε μεταφέρει στο Παίδων.



Η μεγαλύτερη αδελφή, όμως, είχε αναφέρει στο MEGA ότι η μητέρα τους, τούς είχε εγκαταλείψει ξανά και έτσι τους πήγαν στο Παίδων. Είπε, επίσης, πως το 5χρονο παιδί δεν έχει τον ίδιο πατέρα με εκείνη.

«Ψέματα ότι το παιδί έχει μείνει κι άλλες φορές μόνο του»

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, όπως είχε γράψει το flash.gr, η μητέρα των παιδιών εμφανίστηκε δύο ημέρες μετά το περιστατικό με το μικρό αγόρι και υποστήριξε ότι βρισκόταν στους Παξούς για δουλειά και έπρεπε να ταξιδέψει στην Καλαμάτα για να παραστεί σε κηδεία γνωστού της.



«Το κάναμε τόσο τραγικό το πράγμα, σαν να έγινε καμία δολοφονία. Θα πρέπει τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι, εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι, ούτε έχω να πω κάτι, ούτε έχω να φοβηθώ από κάτι». σημείωσε και διέψευσε τις αναφορές αυτοπτών μαρτύρων ότι το αγόρι έχει μείνει κι άλλες φορές μόνο του στο σπίτι.



Το μόνο λάθος μου ήταν που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του. Πολύ τραγικά γίνονται τα πράγματα και αυτό δεν μου αρέσει. Έτυχε και ήρθα σε μια κηδεία στην Καλαμάτα σε έναν συγγενή μου που ήταν 25 χρονών και ήρθα στην κηδεία. Έφυγα για ένα βράδυ. Έφυγα προχθές και η κηδεία έγινε χθες και σήμερα το βράδυ επιστρέφω στην Αθήνα πάλι.



Το μωρό από τον καιρό που έχω χάσει τον άντρα μου, μαζί με τα παιδιά μου το έχουμε μεγαλώσει. Το έχουμε μεγαλώσει και δουλεύω μέρα νύχτα για να μη λείψει τίποτα από τα παιδιά μου, στην οικογένειά μου. Αυτά που συζητάνε και λένε και οι γείτονες και όλα αυτά ότι το παιδί έχει μείνει κι άλλες φορές μόνο του και όλα αυτά, αυτό για μένα είναι ψέματα. Δεν πρέπει να λένε πράγματα για να κατηγορούν κάποιους γονείς».