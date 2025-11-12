Καμμένος: Ένα «παλιό υλικό» που ξέχασε σε ποια κυβέρνηση συμμετείχε

Για τον Πάνο Καμμένο θα διηγηθώ κάποια στιγμή στα γεράματά μου κάποια πράγματα που μάς συνδέουν- στο πλαίσιο του ρεπορτάζ - και παρά το γεγονός ότι έχω συγκρουστεί μαζί του δημόσια και όχι μόνον πάντα θέλω να τον ακούω.

«Βάζω και τον εαυτό μου στα παλιά υλικά» είπε με γενναιότητα χθες το βράδυ στο ΚΟΝΤRA όταν έκανε τη σφοδρή - και σε κάποιο σημείο αήθη - επίθεση του προς το πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά.

Αλλά επειδή ο Καμμένος είναι παλιά καραβάνα και αλήθεια λέει πως ήταν στη ΝΔ όταν οι περισσότεροι από τους σημερινούς δεν ήξεραν που πέφτει η Ρηγίλλης, αναγνώρισε (!) πως ο Σαμαράς έχει δίκιο σε αυτά που δηλώνει για το τον Κυριάκο και στο σημιτικό ΠΑΣΟΚ αν και ο ίδιος (ο Σαμαράς δηλαδή) συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο μια χαρά σε μια ιδιαίτερα σκληρή περίοδο.

Από την άλλη βέβαια θα μου πείτε «για κάτσε ρε μπαγάσα», ο Καμμένος δεν ήταν εκείνος που ανακοίνωσε όχι μία αλλά δυο φορές την κυβέρνηση του Τσίπρα;

Μάλιστα ήταν.

Και με ποιους ήταν στο υπουργικό συμβούλιο ο Καμμένος που ενοχλείται από τους πρώην πασόκους του Μητσοτάκη;

Μια απλή αναζήτηση για το πρώτο υπουργικό συμβούλιο που έφτιαξε ο Τσίπρας αρκεί για να μας φρεσκάρει τη μνήμη: Φίλης, Φλαμπουράκης, Παρασκευόπουλος, Παπαγγελόπουλος, Πελεγρίνης, Κοτζιάς, Αναγνωστοπούλου, Δρίτσας, Σκουρλέτης, Πολάκης κτλ.

Δηλαδή ο καθαρόαιμος δεξιός Καμμένος δεν είχε κανένα θέμα να συνομιλεί και να συγκυβερνά με τους εν λόγω - αν και με τον Φίλη είχε - αλλά ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να μιλά με τον Φλωρίδη και τον Χρυσοχοϊδη.

Άλλο πάλι και τούτο...



