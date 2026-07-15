Καμπαγιάννης για Marfin: Στο επίμαχο mail αναφέρεται ως δράστης πρόσωπο που ήταν τότε στη φυλακή

Για δράστες που δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin, κάνει λόγο ο Θανάσης Καμπαγιάννης, συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των ατόμων που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική επίθεση, η οποία το 2010 οδήγησε στον θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα τεσσάρων μηνών έγκυος.

«Ο εντολέας μου δεν έχει σχέση ούτε με τα επεισόδια ούτε με τον εμπρησμό που έγινε την 5η Μαΐου 2010. Παρά το ότι ήταν στη συγκέντρωση, όπως και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες», τόνισε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, μιλώντας στο OPEN.

Όπως είπε, ο 42χρονος κατηγορούμενος προσκόμισε ονόματα ανθρώπων με τους οποίους ήταν μαζί εκείνη τη μέρα. «Είμαι βέβαιος ότι η κυρία ανακρίτρια θα καλέσει μάρτυρες, θα κάνει όλες τις ανακριτικές ενέργειες», πρόσθεσε.

«Αυτό που λέω κατηγορηματικά και μετά λόγου γνώσεως είναι ότι σε αυτήν τη δικογραφία δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων που κατηγορούνται. Αυτό δεν το λέω εγώ ως υπερασπιστής. Προκύπτει από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Δεν ταυτοποιούνται τα πρόσωπα», υπογράμμισε ο Θανάσης Καμπαγιάννης.

«Υπάρχουν στοιχεία και συγκεκριμένα, υπάρχουν κινητά αντικείμενα που φέρονται να συνδέονται με τα πρόσωπα που κατηγορούνται. Όμως είναι άλλο πράγμα η ταυτοποίηση ενός δράστη, με το να υπάρχουν κινητά αντικείμενα που φέρονται να συνδέονται με ένα πρόσωπο», είπε ο δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων.

«Ζητάμε να αποκαλυφθεί το πρόσωπο πίσω από το mail»

Σχολιάζοντας το ανώνυμο mail το οποίο -σύμφωνα με δημοσιεύματα- κατονόμαζε τα πρόσωπα που η ΕΛΑΣ συνέλαβε ως δράστες, ο Θανάσης Καμπαγιάννης επισήμανε: «Το mail δεν έχει αποδεικτική ισχύ. Ανώνυμη κατάθεση στην ποινική δίκη δεν υπάρχει».

Επιβεβαίωσε δε ότι ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο επίμαχο mail και κατονομάζονται ως δράστες της δολοφονικής επίθεσης, βρισκόταν στη φυλακή την ίδια χρονική περίοδο που έγινε το εγκληματικό συμβάν. «Όντως, το πρώτο πρόσωπο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο mail ήταν φυλακισμένο εκείνη την περίοδο και εκείνη τη μέρα», σημείωσε ο κ. Καμπαγιάννης.

«Εμείς κάνουμε το νόμιμο. Ζητάμε να σταλεί αίτημα από τις εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές να δοθούν στοιχεία προκειμένου να ‘ανοίξει’ το συγκεκριμένο mail, να γίνει επώνυμη η μαρτυρία και να κληθεί αυτός ο άνθρωπος», δήλωσε ο Θανάσης Καμπαγιάννης.