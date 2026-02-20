«Καμπάνα» 50.000 λιρών στην Κρίσταλ Πάλας για πανό κατά του Μαρινάκη

Με βαρύ πρόστιμο ύψους 50.000 λιρών τιμωρήθηκε η Κρίσταλ Πάλας για την ενέργεια οπαδών της να αναρτήσουν ειρωνικό πανό κατά του ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο στο Σέλχαστ Παρκ, σε αναμέτρηση των δύο ομάδων για την Premier League.

Το πανό που αναρτήθηκε συμπεριλάμβανε υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και εικαστικά σχέδια που προσέβαλαν τον ισχυρό άνδρα της Νότιγχαμ.

Η FA ξεκίνησε άμεσα έρευνα για το περιστατικό και την Παρασκευή (20/02) ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου στην Πάλας, τονίζοντας πως ο σύλλογος «δεν κατάφερε να διασφαλίσει ότι οι θεατές ή/και οι οπαδοί δεν θα συμπεριφέρονταν με ακατάλληλο, προσβλητικό, υβριστικό ή/και προκλητικό τρόπο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν το πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων μετά τον υποβιβασμό της Πάλας από το Europa League στο Conference League για παραβίαση των κανονισμών πολυιδιοκτησίας της UEFA, με τη Νότιγχαμ να παίρνει τελικά τη θέση της στη διοργάνωση.