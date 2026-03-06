«Καμπάνα» 500.000 ευρώ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για χειραγώγηση τιμών σε ζωοτροφές

Πρόστιμα σε δύο εταιρείες για καθορισμό τιμών μεταπώλησης σε προϊόντα για σκύλους και γάτες – Η έρευνα ξεκίνησε από ανώνυμη καταγγελία στην πλατφόρμα whistleblowing.

Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 500.000 ευρώ επέβαλε η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά ζωοτροφών για κατοικίδια, μετά από διαπίστωση πρακτικών καθορισμού τιμών μεταπώλησης.

Με την ομόφωνη απόφαση υπ’ αριθ. 901/2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδέχθηκε τις Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλαν οι εταιρείες ΚΟΜΠΑ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ και HAPPY DOG ΑΕ, επιβάλλοντας μειωμένα πρόστιμα για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3959/2011 και το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Η υπόθεση αφορά τις αγορές εισαγωγής, παραγωγής και λιανικής πώλησης ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, κυρίως σκύλους και γάτες.

Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός ελέγχου των τιμών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο εταιρείες προχωρούσαν σε πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης στο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών με το δίκτυο συνεργαζόμενων μεταπωλητών τους.

Στην πράξη, οι εταιρείες παρακολουθούσαν τις τιμές λιανικής των συνεργατών τους σε διαδικτυακές πλατφόρμες σύγκρισης τιμών και παρενέβαιναν όταν διαπίστωναν αποκλίσεις από τους τιμοκαταλόγους τους.

Όταν εντοπίζονταν χαμηλότερες τιμές, απηύθυναν συστάσεις ή πιέσεις προς τους μεταπωλητές ώστε να τις προσαρμόσουν, ζητώντας ευθυγράμμιση με τις τιμές που είχαν καθορίσει. Οι λιανοπωλητές, σύμφωνα με την έρευνα, συμμορφώνονταν στις σχετικές οχλήσεις.

Η πρακτική αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός περιορισμός του ανταγωνισμού, καθώς περιορίζει τη δυνατότητα των διανομέων να καθορίζουν ελεύθερα τις τιμές λιανικής.

Έρευνα μετά από ανώνυμη καταγγελία

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από ανώνυμη πληροφορία που κατατέθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας whistleblowing της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους τον Νοέμβριο του 2024 σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και διανομή ζωοτροφών.

Μετά τη συλλογή επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, οι εμπλεκόμενες εταιρείες ζήτησαν να ενταχθούν στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, όπως προβλέπει η απόφαση 790/2022 της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποδέχθηκε τις προτάσεις διευθέτησης και επέβαλε τα εξής πρόστιμα:

ΚΟΜΠΑ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ: 387.498 ευρώ

HAPPY DOG ΑΕ: 95.000 ευρώ

Τα ποσά είναι μειωμένα λόγω της διαδικασίας διευθέτησης, κατά την οποία οι εταιρείες αποδέχονται την παράβαση και συνεργάζονται με την αρχή.