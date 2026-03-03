«Καμπανάκι» αεροπορικών στη Μέση Ανατολή για απάτη σε εγκλωβισμένους επιβάτες - Τι να προσέξετε

Την προσοχή των επιβατών που είτε έχουν εγκλωβιστεί σε χώρες της Μέσης Ανατολής είτε οι πτήσεις τους προς αυτούς τους προορισμούς έχουν ακυρωθεί, εφιστούν οι αεροπορικές εταιρείες των χωρών του Κόλπου, εξαιτίας της εμφάνισης παραπλανητικών μηνυμάτων που αποτελούν προϊόν απάτης.

Όπως ανέφεραν σε επίσημες ανακοινώσεις τους οι Emirates, Qatar Airways, Gulf Air και Etihad Airways, αρκετοί επιβάτες έχουν λάβει μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα με τα οποία καλούνται να δώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Οι εταιρείες επισημαίνουν ότι επιτήδειοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το χάος που έχει προκληθεί στις πτήσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, δημιουργώντας πλαστούς λογαριασμούς υποστήριξης αεροπορικών εταιρειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι επιβάτες που απηύθυναν δημόσιες αναρτήσεις στο X προς τις αεροπορικές εταιρείες, έλαβαν απαντήσεις από ανεπίσημους λογαριασμούς οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι ανήκουν στα γραφεία υποστήριξης. Μάλιστα, ζητούσαν από τους ταξιδιώτες να κοινοποιήσουν προσωπικά στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, ενδεχομένως με στόχο να συνεχίσουν την απάτη μέσω άλλης πλατφόρμας, όπως το WhatsApp.

Η Emirates, ο εθνικός αερομεταφορέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προειδοποίησε τους επιβάτες της μέσω του X «να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε απατεώνες», διευκρινίζοντας ότι οι μόνοι επίσημοι λογαριασμοί της είναι οι @emirates και @emiratessupport.

Οι αεροπορικές εταιρείες καλούν τους επιβάτες να ελέγχουν διαδικτυακά την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, καθώς πολλοί στρέφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες από τον αερομεταφορέα τους λίγο πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή τους.

⚠️ Be wary of imposter accounts.​ ⚠️​



Our only official channels are @emirates and @emiratessupport. They can be identified by their gold verification checkmarks. Always double-check before responding. Do not engage with or click on links shared from other accounts. pic.twitter.com/6DoBEOb65G — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 2, 2026

Πώς να αναγνωρίσετε έναν επίσημο λογαριασμό στο X

Από την αρχή της λειτουργίας του ως Twitter, η γνωστή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης διέθετε ένα σήμα επαλήθευσης χρώματος μπλε το οποίο σηματοδοτούσε ότι ο λογαριασμός είναι επίσημως.

Ωστόσο, αυτό άλλαξε με την εξαγορά της πλατφόρμας από τον Έλον Μακ. Πλέον, το μπλε σήμα επαλήθευσης υποδηλώνει ότι ο χρήστης διαθέτει απλώς συνδρομή Premium, ενώ το χρυσό σήμα σημαίνει ότι ο λογαριασμός ανήκει σε επίσημο οργανισμό μέσω του Premium Business. Το γκρι σήμα υποδηλώνει ότι ο λογαριασμός εκπροσωπεί κυβερνητικό οργανισμό ή αξιωματούχο.

Οι αεροπορικές εταιρείες περιλαμβάνουν στους ιστότοπούς τους συνδέσμους προς τις επίσημες σελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών τους στο X. Εκτός από τον κύριο λογαριασμό, πολλές διαθέτουν ειδικές σελίδες αφιερωμένες στην υποστήριξη πελατών, οι οποίες συνήθως αναφέρονται στα βιογραφικά τους στο X.

Οι επιβάτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς πολλοί απατεώνες χρησιμοποιούν παρόμοια ονόματα χρήστη, ώστε να καθιστούν την απάτη πιο πειστική.