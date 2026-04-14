«Καμπανάκι» από Greenpeace για Τσέρνομπιλ: Μπορεί να καταρρεύσει - Κίνδυνος να εκλυθεί ραδιενέργεια

Αυστηρή προειδοποίηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Τσέρνομπιλ στην εμπόλεμη Ουκρανία, απευθύνει η Greenpeace σήμερα Τρίτη (14/4), τονίζοντας ότι μια ανεξέλεγκτη κατάρρευση της σαρκοφάγου του αντιδραστήρα θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ραδιενεργών απελευθερώσεων στο περιβάλλον.

Ο κατεστραμμένος αντιδραστήρας νούμερο 4, στον οποίο συνέβη το δραματικό πυρηνικό ατύχημα του 1986, προστατεύεται από μια εσωτερική δομή από χάλυβα και σκυρόδεμα, γνωστή ως «σαρκοφάγος», η οποία κατασκευάστηκε βιαστικά μετά την καταστροφή, αλλά και από μια σύγχρονη εξωτερική δομή που ονομάζεται «Νέα Προστατευτική Κατασκευή».

Ο πυρηνικός αντιδραστήρας του Τσέρνομπιλ που καλύφθηκε με το νέο περίβλημα.

Τον Φεβρουάριο του 2025, αυτό το ατσάλινο περίβλημα, που τοποθετήθηκε το 2016 για να καλύψει τον αντιδραστήρα ο οποίος εξερράγη τον Απρίλιο του 1986, υπέστη ζημιές από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία ότι στοχοθέτησε την τοποθεσία από την έναρξη της εισβολής το 2022 και ότι την χτύπησε το 2025, καταστρέφοντας τη δομή που προστατεύει τη σαρκοφάγο του Τσέρνομπιλ.

Σε έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα, η Greenpeace προειδοποιεί ότι παρά τις επισκευαστικές εργασίες, η λειτουργία συγκράτησης της νέας προστατευτικής κατασκευής δεν έχει «αποκατασταθεί πλήρως».

«Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ραδιενεργών απελευθερώσεων στο περιβάλλον, ιδιαίτερα σε περίπτωση κατάρρευσης» της εσωτερικής δομής συγκράτησης, προειδοποίησε η περιβαλλοντική ΜΚΟ.

«Θα ήταν καταστροφικό επειδή υπάρχουν 4 τόνοι σκόνης, εξαιρετικά ραδιενεργής σκόνης, σφαιρίδια καυσίμου και τεράστιες ποσότητες ραδιενέργειας μέσα στη σαρκοφάγο», δήλωσε πρόσφατα στο AFP ο Σον Μπέρνι, ένας ειδικός σε πυρηνικά της Greenpeace Ουκρανίας.

«Και επειδή η νέα προστατευτική κατασκευή δεν μπορεί να επισκευαστεί αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως προβλέπεται, υπάρχει κίνδυνος ραδιενεργών απελευθερώσεων», πρόσθεσε ο Μπέρνι.

Ανάγκη αποκατάστασης

Σύμφωνα με την Greenpeace, η αποσυναρμολόγηση των ασταθών στοιχείων του εσωτερικού περιβλήματος είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί μια ανεξέλεγκτη κατάρρευση. Αλλά το έργο περιπλέκεται από τον πόλεμο επειδή «ρωσικοί πύραυλοι εξακολουθούν να εκτοξεύονται πάνω από το Τσέρνομπιλ», επεσήμανε ο Μπέρνι.

«Σαράντα χρόνια μετά (την καταστροφή του Τσέρνομπιλ), η Ρωσία εξακολουθεί να διεξάγει έναν πραγματικό πυρηνικό πόλεμο εναντίον του λαού της Ουκρανίας και της Ευρώπης», υποστήριξε.

Η εικόνα στη σαρκοφάγο μετά την έκρηξη

«Πολύ επικίνδυνη κατάσταση»

Ο διευθυντής του εργοστασίου, ο Σέργκι Ταρακάνοφ, χαρακτήρισε την κατάσταση πολύ «επικίνδυνη».

«Εάν ένας πύραυλος πέσει όχι μόνο μέσα στη δομή συγκράτησης αλλά μόλις 200 μέτρα μακριά, θα προκαλέσει μια εξωτερική επίδραση παρόμοια με αυτή ενός σεισμού», προειδοποίησε.

«Και αυτό που μας δίδαξε το δυστύχημα του 1986 (...) είναι ότι τα ραδιενεργά σωματίδια δεν γνωρίζουν σύνορα», κατέληξε.

Το κόστος αποκατάστασης της αψίδας της σαρκοφάγου στο Τσερνόμπιλ, η οποία υπέστη ζημιές από ρωσικό drone το 2025, ανέρχεται σε «περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ», σημείωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό τον Μάρτιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ