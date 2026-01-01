«Καμπανάκι» για φυτοφάρμακα και στους ξηρούς καρπούς – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ

Ελαφρώς βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα της αγοράς στον τελευταίο επίσημο έλεγχο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ωστόσο δύο ευρήματα κρατούν ανοιχτό το «μέτωπο» των παραβάσεων: η αραχίδα (αράπικο φιστίκι) και τα αμπελόφυλλα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν για τον Νοέμβριο 2025, εξετάστηκαν 371 δείγματα (από 316 τον Οκτώβριο). Από αυτά, 348 προήλθαν από την εσωτερική αγορά και 23 από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου, με τα εγχώρια προϊόντα να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα (περίπου 86%).

Η «εστίαση» του Νοεμβρίου: διαλογή–μεταποίηση και supermarkets

Η δειγματοληψία έπεσε κυρίως σε σημεία διαλογής/μεταποίησης (157 δείγματα) και σε supermarkets (102 δείγματα), ενώ τα τρόφιμα που εξετάστηκαν περισσότερο ήταν ελιές για παραγωγή λαδιού, μανταρίνια και πορτοκάλια.



Το θετικό νέο είναι ότι, σε αντίθεση με τον Οκτώβριο, δεν εντοπίστηκε κανένα δείγμα με πιθανή επικινδυνότητα για τον καταναλωτή. Η συμμόρφωση καταγράφηκε ως υψηλή, με την «καθαρή» εικόνα να αφορά τόσο τα εγχώρια όσο και τα εισαγόμενα δείγματα της εσωτερικής αγοράς.

Όμως η αραχίδα «έγραψε» υπέρβαση

Παρά τη γενική βελτίωση, ο έλεγχος κατέγραψε δύο περιπτώσεις υπερβάσεων σε εγχώρια προϊόντα:

αραχίδα

αμπελόφυλλα

Το ΥΠΑΑΤ σημειώνει ότι οι υπερβάσεις αυτές δεν συνοδεύτηκαν από ένδειξη επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, ειδικά για την αραχίδα, το εύρημα έχει βαρύτητα γιατί αφορά προϊόν που καταναλώνεται ευρέως (και συχνά από παιδιά), ενώ «ταξιδεύει» εύκολα σε πολλά κανάλια: λιανική, συσκευασμένα σνακ, ζαχαροπλαστική, horeca.

Aράπικο φιστίκι/ unsplash

Με απλά λόγια, μπορεί να μην μιλάμε για άμεσο κίνδυνο, αλλά μιλάμε για παραβίαση ορίων.

Δύο ελληνικά σταφύλια με μη εγκεκριμένη ουσία

Στον ίδιο έλεγχο καταγράφηκε επίσης ότι η μη εγκεκριμένη ουσία dimethomorph ανιχνεύθηκε σε δύο δείγματα επιτραπέζιων σταφυλιών ελληνικής προέλευσης από supermarket. Πρόκειται για εύρημα που εμφανίζεται επαναλαμβανόμενα, καθώς –όπως σημειώνεται– είχε εντοπιστεί και τον Οκτώβριο σε σταφύλια και αγγούρια, ενώ η χρήση της επιτρεπόταν μόνο μέχρι 20 Μαΐου 2025.

Το παρασκήνιο με το acetamiprid και τα ευρωπαϊκά «μπλόκα»

Το θέμα παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο και λόγω των πρόσφατων ευρωπαϊκών μπλόκων σε ελληνικά σταφύλια, μετά από υπερβάσεις στην ουσία acetamiprid. Το γεγονός ότι τον Νοέμβριο δεν υπήρξαν δείγματα με πιθανή επικινδυνότητα είναι μια ανάσα, αλλά οι επαναλαμβανόμενες «παραφωνίες» δείχνουν ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει.

Τι σημαίνει πρακτικά για τον καταναλωτή

Η «καλή» είδηση: στον Νοέμβριο δεν βγήκε δείγμα πιθανής επικινδυνότητας. Ωστόσο η αραχίδα γράφει υπέρβαση και αυτό είναι καμπανάκι για την αλυσίδα (αποθήκευση–διακίνηση–έλεγχοι), ειδικά επειδή τέτοια προϊόντα καταναλώνονται παντού και συχνά «κρύβονται» ως συστατικό.