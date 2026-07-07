«Καμπανάκι» για το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης μπορεί να έχει σβήσει, όμως ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα παραμένει. Το νέφος που δημιουργήθηκε από την καύση μεγάλων ποσοτήτων βιομηχανικών και ανακυκλώσιμων υλικών έχει θέσει σε επιφυλακή επιστήμονες και αρμόδιες αρχές.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιου είδους πυρκαγιές δεν προκαλούν μόνο έντονο καπνό, αλλά μπορούν να απελευθερώσουν ένα μείγμα χημικών ουσιών που απαιτεί προσοχή και συνεχή παρακολούθηση.

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Τι μπορεί να περιέχει το νέφος – Η ανησυχία για τα μικροσωματίδια

Η καύση πλαστικών, βιομηχανικών υλικών και άλλων σύνθετων προϊόντων μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή επικίνδυνων ενώσεων, όπως διοξίνες, πτητικές οργανικές ουσίες, βαρέα μέταλλα και πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες.

Στο επίκεντρο των επιστημόνων βρίσκονται και τα μικροσωματίδια PM2.5, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικά επειδή μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η έκθεση σε τέτοιους ρύπους είναι πιο επικίνδυνη για ανθρώπους με άσθμα, χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, καρδιολογικές παθήσεις, αλλά και για ηλικιωμένους και παιδιά.

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Κλειστά παράθυρα και μάσκες – Οι οδηγίες προστασίας

Οι πολίτες στις περιοχές που επηρεάζονται καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίζουν την παραμονή τους σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει έντονη οσμή ή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας.

Οι συστάσεις των ειδικών περιλαμβάνουν:

παραμονή σε κλειστούς χώρους όταν οι συνθήκες το απαιτούν,

κλειστά παράθυρα και πόρτες,

σωστή χρήση των κλιματιστικών,

χρήση προστατευτικής μάσκας από άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

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Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να ανακινήσουν σωματίδια που έχουν κατακαθίσει σε επιφάνειες, όπως το πλύσιμο εξωτερικών χώρων με μεγάλη πίεση νερού.

Στο μικροσκόπιο οι μετρήσεις – Πότε θα φανεί η πραγματική έκταση της επιβάρυνσης

Η εικόνα για τη σύσταση και την έκταση του νέφους αναμένεται να γίνει πιο ξεκάθαρη μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιούνται. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα δείξουν ποιοι ρύποι υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και σε ποια επίπεδα.

Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν την παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί μέτρα στήριξης για τους κατοίκους και τις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Η φωτιά στο Ωραιόκαστρο επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας της δημόσιας υγείας μετά από μεγάλες βιομηχανικές πυρκαγιές και την ανάγκη για άμεση ενημέρωση των πολιτών σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Στήριξη των πληγέντων

Την άμεση στήριξη των κατοίκων που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο δρομολογεί η Πολιτεία, με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και δημόσιες υποδομές.

Ένα ποσό ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό αναμένεται να κατευθυνθεί προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν μετά την πυρκαγιά.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την οικονομική ενίσχυση:

το φύλλο αυτοψίας που καταγράφει τις ζημιές,

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

αντίγραφο του εντύπου Ε1,

αντίγραφο του εντύπου Ε9.

Η διαδικασία των ελέγχων συνεχίζεται, με τις αρχές να επιδιώκουν την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των καταγραφών, ώστε οι πληγέντες να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη.