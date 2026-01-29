«Καμπανάκι» για μήλα με φυτοφάρμακα στην Ευρώπη: Τι δείχνει η έρευνα για όσα φτάνουν και στην Ελλάδα

Η εικόνα του «αθώου» μήλου τρίζει επικίνδυνα καθώς σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη εγείρει νέα έρευνα της οργάνωσης Pesticide Action Network (PAN) σε 59 δείγματα μήλων από 13 ευρωπαϊκές χώρες (εκτός Ελλάδας) αποκαλύπτει μια δυσάρεστη πραγματικότητα: το 85% των μήλων περιείχε υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ενώ το ένα στα τρία έφερε νευροτοξικές ουσίες.

Σχεδόν καθολική μόλυνση στα συμβατικά μήλα

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η παρουσία φυτοφαρμάκων δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά κανόνα στα συμβατικά μήλα της Ευρώπης.

Μόλις το 7% των δειγμάτων ήταν «καθαρό».

Το 64% περιείχε τουλάχιστον ένα PFAS φυτοφάρμακο – τις λεγόμενες «παντοτινές χημικές ουσίες».

Το 36% περιείχε νευροτοξικά φυτοφάρμακα.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, αν τα συγκεκριμένα μήλα προορίζονταν για παιδικές τροφές, δεν θα έπαιρναν άδεια πώλησης βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Στα ιταλικά δείγματα από την κοιλάδα Βαλ Ντ’Αόστα, το 80% είχε πολλαπλά υπολείμματα φυτοφαρμάκων, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τοπικό, αλλά διαδεδομένο.

Η ΕΕ «κάνει πως δεν βλέπει» τα κοκτέιλ φυτοφαρμάκων

Παρότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία το προβλέπει, η ΕΕ εξακολουθεί να μην αξιολογεί την τοξικότητα της ταυτόχρονης έκθεσης σε μίγματα φυτοφαρμάκων. Και όμως, εδώ και 20 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων έχει δεσμευτεί να αναπτύξει σχετική μεθοδολογία. Ακόμη… αναμένεται.

Ο υπεύθυνος εκστρατειών της PAN Europe, Γκεργκέλι Σίμον, είναι ξεκάθαρος: «Το 85% των μήλων περιείχε περισσότερα από ένα υπολείμματα. Οι επιστημονικές αποδείξεις για σύνδεση φυτοφαρμάκων με καρκίνο και υπογονιμότητα πληθαίνουν, αλλά οι ρυθμιστικές αρχές συνεχίζουν να αγνοούν το πρόβλημα».

Οι αριθμοί που τρομάζουν

Στην κατηγορία των πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων της ΕΕ, των λεγόμενων «υποψηφίων προς αντικατάσταση», βρέθηκε τουλάχιστον μία ουσία στο 71% των δειγμάτων.

64%: περιείχε PFAS

36%: περιείχε νευροτοξικά φυτοφάρμακα

40%: θετικό στο fludioxonil – ουσία που έχει χαρακτηριστεί ενδοκρινικός διαταράκτης και παραμένει στην αγορά λόγω καθυστερήσεων

Πιο συχνά ανιχνευόμενο: Captan, ακολουθούμενο από Boscalid και Acetamiprid

Πρόκειται για ουσίες με τεκμηριωμένες επιπτώσεις στο ήπαρ, τα νεφρά, το νευρικό σύστημα και το περιβάλλον.

Παιδιά και φυτοφάρμακα: Έκθεση έως και 600 φορές πάνω

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία θέτει πολύ αυστηρά όρια για τα φυτοφάρμακα σε τρόφιμα για παιδιά κάτω των 3 ετών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη PAN, η κατανάλωση συμβατικών φρούτων και λαχανικών μπορεί να αυξήσει την έκθεση των παιδιών σε φυτοφάρμακα έως και 600 φορές.



Οι οργανώσεις ζητούν από τις αρχές:

σαφή ενημέρωση των γονέων

προώθηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων

αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας

«Οπισθοδρόμηση» με τη νομοθεσία Omnibus

Η έρευνα έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη λεγόμενη νομοθεσία Omnibus, η οποία –σύμφωνα με την PAN Europe– αποδυναμώνει την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Η πρόταση, που κατατέθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, προβλέπει:

χαλάρωση των αδειοδοτήσεων φυτοφαρμάκων

κατάργηση της υποχρεωτικής επαναξιολόγησης με βάση νέα επιστημονικά δεδομένα

Με απλά λόγια; Τα κράτη μέλη θα μπορούν να αγνοούν τις νεότερες επιστημονικές αποδείξεις.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της PAN Europe, Μάρτιν Ντερμίν, σημειώνει πως «αν η νομοθεσία εφαρμοζόταν σωστά, ουσίες όπως το Acetamiprid και το Difenoconazole θα είχαν απαγορευτεί εδώ και χρόνια».



Τα ευρωπαϊκά μήλα μπορεί να είναι γυαλιστερά, αλλά δεν είναι αθώα. Και όσο η ΕΕ καθυστερεί, το «κοκτέιλ» φυτοφαρμάκων συνεχίζει να φτάνει στο πιάτο μας και στα παιδιά μας.