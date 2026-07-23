«Καμπανάκι» για τη Γερμανία: Ρεκόρ 20ετίας στις πτωχεύσεις - Χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι φαίνεται να βρίσκεται η γερμανική οικονομία, καθώς ο αριθμός των επιχειρηματικών πτωχεύσεων αυξάνεται και οι μεγάλες εταιρείες ανακοινώνουν σημαντικές περικοπές θέσεων εργασίας.

Τον Ιούνιο, οι πτωχεύσεις προσωπικών και ανώνυμων εταιρειών στη Γερμανία ήταν 80% υψηλότερες σε σύγκριση με τον μέσο όρο του Ιουνίου κατά την περίοδο 2016-2019, δηλαδή τα χρόνια πριν από την πανδημία του κορωνοϊού. Τα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Leibniz στην πόλη Χάλε (IWH).

Στην έρευνα δεν συμπεριλήφθηκαν ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, καθώς δεν θεωρούνται σημαντικές για την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τον Στέφεν Μύλερ, επικεφαλής του τμήματος έρευνας για τις πτωχεύσεις στο IWH, οι επιχειρηματικές πτωχεύσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.

Μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας

Η γερμανική οικονομία βρίσκεται εδώ και χρόνια σε μια ασταθή πορεία, ενώ η ανάκαμψη που είχε αρχικά προβλεφθεί για φέτος αναμένεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, να μεταφραστεί τελικά σε περιορισμένη ανάπτυξη.

Την ίδια ώρα, μεγάλες επιχειρήσεις προχωρούν σε μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με τη Volkswagen, έως και 100.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν τα επόμενα χρόνια. Ο προμηθευτής εξαρτημάτων αυτοκινήτων ZF σχεδιάζει να καταργήσει 14.000 θέσεις εργασίας έως το 2028, ενώ στη Bosch αναμένεται να χαθούν μόνο στη Γερμανία περισσότερες από 20.000 θέσεις έως το 2030.

Η πίεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αυτοκινητοβιομηχανία. Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας συμβούλων Horváth, έως και 100.000 θέσεις εργασίας αναμένεται να χαθούν και φέτος στον βιομηχανικό τομέα, στις αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά και στους κλάδους της μηχανολογίας και των κατασκευών.

Αναδιάρθρωση ή διαρθρωτική αδυναμία;

Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι αν η Γερμανία περνά μια αναγκαία διαδικασία αναδιάρθρωσης της οικονομίας ή αν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθύτερη διαρθρωτική αδυναμία ανάπτυξης.

Υπάρχει, πάντως, και η άποψη ότι οι πτωχεύσεις μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην οικονομία. Όταν μη παραγωγικές επιχειρήσεις αποχωρούν από την αγορά, εργατικό δυναμικό, κεφάλαια και τεχνογνωσία απελευθερώνονται και μπορούν να διοχετευθούν σε πιο παραγωγικούς τομείς. Πρόκειται για τη λογική της «δημιουργικής καταστροφής» του οικονομολόγου Τζόζεφ Σουμπέτερ. Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι όσοι χάνουν τη δουλειά τους μπορούν να βρουν μια νέα.

Παράλληλα, υπάρχουν και ορισμένα σημάδια που δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ιδρύθηκαν πάνω από 10% περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

«Πράγματι, εδώ και πολλά χρόνια παρατηρούμε αύξηση στον αριθμό των νεοφυών επιχειρήσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη», σημειώνει ο Στέφεν Μύλερ.

Όπως προσθέτει, αυτό αποτελεί «καλό νέο», καθώς πολλές από αυτές δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει «αχτίδα ελπίδας» και να δείχνει ότι η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε μια περίοδο δομικής αλλαγής, αναφέρει η Deutsche Welle.

Γιατί αυξάνονται οι πτωχεύσεις

Οι αιτίες πίσω από την αύξηση των πτωχεύσεων διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο. Όπως εξηγεί ο Στέφεν Μύλερ, πριν από περίπου ενάμιση χρόνο καταγράφηκε σημαντικός αριθμός πτωχεύσεων μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα έντονα έχουν επηρεαστεί ο κατασκευαστικός κλάδος και η οικιστική δόμηση, κυρίως λόγω της αλλαγής στην πορεία των επιτοκίων. Στην εστίαση, οι επιχειρήσεις πιέζονται από την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος εξαιτίας των υψηλών τιμών ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, ο εμπορικός τομέας καλείται να προσαρμοστεί στις αλλαγές των καταναλωτικών συνηθειών.

Ο Γερμανός ειδικός εκτιμά ότι η κατάσταση δεν αποτελεί απλώς μια αναδιάρθρωση της αγοράς, αλλά συνδέεται με το ευρύτερο ερώτημα για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η γερμανική οικονομία τα επόμενα χρόνια.

Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι η χώρα δεν βρίσκεται ακόμη σε ένα σημείο όπου παρατηρούνται μαζικά φαινόμενα μετάδοσης της κρίσης ή όπου οι τράπεζες κινδυνεύουν να βρεθούν σε δύσκολη θέση. Βρίσκεται, όμως, εν μέσω μιας σημαντικής διαδικασίας διαρθρωτικής αλλαγής, το αποτέλεσμα της οποίας θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το οικονομικό της μέλλον.