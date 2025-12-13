«Καμπανάκι» για τον τουρισμό: Ανησυχία στους ξενοδόχοι της Μαγνησίας από τα αγροτικά μπλόκα

Το απόγευμα του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας με τη συμμετοχή βουλευτών του νομού, με κύριο θέμα τις δυσκολίες που προκαλούνται από τους κλειστούς δρόμους λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.



Στην τηλεδιάσκεψη παρέστησαν οι βουλευτές Χρήστος Μπουκώρος και Χρήστος Τριαντόπουλος, καθώς και η διευθύντρια του γραφείου της Ζέττας Μακρή, Φένια Στριάγκα. Από πλευράς της Ένωσης Ξενοδόχων συμμετείχαν ο πρόεδρος Γιώργος Ζαφείρης, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Μποτσιβάλης, ο γενικός γραμματέας Γρηγόρης Κοντορίζος, η αναπληρώτρια γενική γραμματέας Ευαγγελία Βενιέρη, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Χριστίνα Χρυσοστομίδη, η ταμίας Δήμητρα Αγριγιάννη και το μέλος του Δ.Σ. Κωνσταντίνος Τοκαλής. Παρέστη επίσης ο Βασίλης Ασδεράκης, πρώην μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Αγχιάλου.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη να ανοίξουν οι δρόμοι, με τους βουλευτές να συμφωνούν ότι κανένας κλάδος δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά άλλους. Επιπλέον, προτάθηκε η διοργάνωση ευρύτερης σύσκεψης με όλους τους φορείς της Μαγνησίας, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ενισχυμένη κοινή φωνή από τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής.



Ωστόσο, οι οργανωτές εκφράζουν ανησυχία για τη στάση των αγροτών, οι οποίοι δεν θα παραβρεθούν στη συνάντηση με την κυβέρνηση. Σε περίπτωση που το ζήτημα των μπλόκων δεν επιλυθεί έως τη Δευτέρα, εκφράζεται η εκτίμηση ότι οι συνέπειες θα είναι σοβαρές για τη Μαγνησία, τη Θεσσαλία και ενδεχομένως για ολόκληρη τη χώρα.



Η Ένωση Ξενοδόχων διαβεβαιώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την επίλυση του προβλήματος και αναμένει τις απαντήσεις των υπόλοιπων βουλευτών του νομού, που δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, πριν ανακοινώσει τις επόμενες κινήσεις της.