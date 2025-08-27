Οικονομία επιχειρείν ΓΣΕΒΕΕ οικονομικά αποτελέσματα επιχειρηματικότητα

«Καμπανάκι» ΓΣΕΒΕΕ: Δραματική πτώση για τις μικρές επιχειρήσεις – Στο κόκκινο ρευστότητα και τζίρος

Αχτίδα φωτός για την ελληνική επιχειρηματικότητα το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώθηκαν στο 24% από 30,2% το προηγούμενο εξάμηνο).

Θεοδώρα Ζαγανάκου
Δυσοίωνες οι προοπτικές για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη νέα έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ , που καταγράφει έντονη επιδείνωση του οικονομικού κλίματος το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ο σχετικός δείκτης βυθίστηκε στις 47,2 μονάδες, με πτώση 12 ποσοστιαίων μονάδων, αντανακλώντας τις πιέσεις από:

  • τη μείωση του κύκλου εργασιών,
  • το υψηλό λειτουργικό κόστος,
  • τη χαμηλή ρευστότητα,
  • την περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Παράλληλα, ο Δείκτης Προσδοκιών υποχώρησε στις 58,2 μονάδες, δείχνοντας το κλίμα αβεβαιότητας και τις συγκρατημένες προοπτικές.

Τι δείχνουν τα στοιχεία:

  • 9 στις 10 επιχειρήσεις καταγράφουν άνοδο στο λειτουργικό κόστος μετά την ενεργειακή κρίση.
  • 1 στις 2 ανέφερε μείωση τζίρου στο α’ εξάμηνο του 2025.
  • Η ρευστότητα μειώθηκε για το 56,7%, θυμίζοντας τις ασφυκτικές συνθήκες του 2018.

Χαμηλές επενδύσεις: στο 53,4% των επιχειρήσεων που επένδυσαν, το ποσό δεν ξεπέρασε τις 5.000 ευρώ, ενώ το 83,2% βασίζεται αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια.

Τα μικρά «καλά νέα»

  • Το 10,1% δήλωσε αύξηση προσωπικού.
  • Οι επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώθηκαν στο 24% (από 30,2% το προηγούμενο εξάμηνο).

