«Καμπανάκι» ΓΣΕΒΕΕ: Δραματική πτώση για τις μικρές επιχειρήσεις – Στο κόκκινο ρευστότητα και τζίρος
Αχτίδα φωτός για την ελληνική επιχειρηματικότητα το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώθηκαν στο 24% από 30,2% το προηγούμενο εξάμηνο).
Δυσοίωνες οι προοπτικές για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη νέα έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ , που καταγράφει έντονη επιδείνωση του οικονομικού κλίματος το πρώτο εξάμηνο του 2025.
Ο σχετικός δείκτης βυθίστηκε στις 47,2 μονάδες, με πτώση 12 ποσοστιαίων μονάδων, αντανακλώντας τις πιέσεις από:
- τη μείωση του κύκλου εργασιών,
- το υψηλό λειτουργικό κόστος,
- τη χαμηλή ρευστότητα,
- την περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
Παράλληλα, ο Δείκτης Προσδοκιών υποχώρησε στις 58,2 μονάδες, δείχνοντας το κλίμα αβεβαιότητας και τις συγκρατημένες προοπτικές.
Τι δείχνουν τα στοιχεία:
- 9 στις 10 επιχειρήσεις καταγράφουν άνοδο στο λειτουργικό κόστος μετά την ενεργειακή κρίση.
- 1 στις 2 ανέφερε μείωση τζίρου στο α’ εξάμηνο του 2025.
- Η ρευστότητα μειώθηκε για το 56,7%, θυμίζοντας τις ασφυκτικές συνθήκες του 2018.
Χαμηλές επενδύσεις: στο 53,4% των επιχειρήσεων που επένδυσαν, το ποσό δεν ξεπέρασε τις 5.000 ευρώ, ενώ το 83,2% βασίζεται αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια.
Τα μικρά «καλά νέα»
- Το 10,1% δήλωσε αύξηση προσωπικού.
- Οι επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώθηκαν στο 24% (από 30,2% το προηγούμενο εξάμηνο).