«Καμπανάκι» ΓΣΕΒΕΕ: Δραματική πτώση για τις μικρές επιχειρήσεις – Στο κόκκινο ρευστότητα και τζίρος

Δυσοίωνες οι προοπτικές για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη νέα έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ , που καταγράφει έντονη επιδείνωση του οικονομικού κλίματος το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ο σχετικός δείκτης βυθίστηκε στις 47,2 μονάδες, με πτώση 12 ποσοστιαίων μονάδων, αντανακλώντας τις πιέσεις από:

τη μείωση του κύκλου εργασιών,

το υψηλό λειτουργικό κόστος,

τη χαμηλή ρευστότητα,

την περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Παράλληλα, ο Δείκτης Προσδοκιών υποχώρησε στις 58,2 μονάδες, δείχνοντας το κλίμα αβεβαιότητας και τις συγκρατημένες προοπτικές.

Τι δείχνουν τα στοιχεία:

9 στις 10 επιχειρήσεις καταγράφουν άνοδο στο λειτουργικό κόστος μετά την ενεργειακή κρίση.

1 στις 2 ανέφερε μείωση τζίρου στο α’ εξάμηνο του 2025.

Η ρευστότητα μειώθηκε για το 56,7%, θυμίζοντας τις ασφυκτικές συνθήκες του 2018.

Χαμηλές επενδύσεις: στο 53,4% των επιχειρήσεων που επένδυσαν, το ποσό δεν ξεπέρασε τις 5.000 ευρώ, ενώ το 83,2% βασίζεται αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια.

Τα μικρά «καλά νέα»