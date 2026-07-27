Καμπανάκι κινδύνου από ειδικούς: Η νόσηση από καρκίνο αυξάνεται ανησυχητικά σε όλον τον κόσμο

Τρομαχτικά είναι τα ευρήματα των ειδικών αναφορικά με τις περιπτώσεις νόσησης με καρκίνο σε όλον τον κόσμο.

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (American Cancer Society - ACS) και ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (International Agency for Research on Cancer - IARC) κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς βάσει των στοιχείων τους η επιβάρυνση από τη νόσο αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό.

Αντίστοιχα, Ελληνίδες καθηγήτριες και καθηγητές Ιατρικής σημειώνουν πως σύμφωνα με την έκθεση «Global Cancer Statistics, 2026», περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνώστηκαν με καρκίνο σε ολόκληρο τον κόσμο το 2024, ενώ 9,8 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους από τη νόσο, εκτιμώντας πως στο άμεσο μέλλον σχεδόν ένας στους πέντε ανθρώπους θα εμφανίσει κάποια μορφή καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής του. Επιπρόσθετα, και παρά τα μεγάλα άλματα της επιστήμης στον τομέα, σύμφωνα με τους ερευνητές, κάποιοι εξ αυτών των ασθενών αναμένεται και να πεθάνουν από τον καρκίνο. Συγκεκριμένα, ένας στους εννέα άνδρες και μία στις δεκατρείς γυναίκες αναμένεται να πεθάνουν από καρκίνο.

Οι προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες ειδικά είναι ιδιαίτερα δυσοίωνες, καθώς αριθμός των νέων περιστατικών καρκίνου αναμένεται να φτάσει τα 34 εκατομμύρια έως το 2050, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67% σε σχέση με το 2024. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται αποκλειστικά στη γήρανση και στην αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Επομένως, η πραγματική επιβάρυνση θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, ιδιαίτερα εάν δεν υπάρξει πρόληψη και δεν περιοριστούν σημαντικοί παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η παχυσαρκία, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και ορισμένες λοιμώξεις που συνδέονται με την εμφάνιση καρκίνου.

Οι πιο συχνοί τύποι καρκίνου

Βάσει των ευρημάτων της έκθεσης GLOBOCAN (στοιχεία από καταγραφή σε 186 χώρες), ο πιο συχνός καρκίνος, όπως και ο πιο θανατηφόρος παγκοσμίως είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Το 2024 καταγράφηκαν περίπου 2,6 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 13% όλων των περιστατικών καρκίνου. Την ίδια χρονιά, περίπου 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από καρκίνο του πνεύμονα, αριθμός που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 19% όλων των θανάτων από καρκίνο. Το κάπνισμα παραμένει ο κυριότερος παράγοντας που συνδέεται με τη νόσο, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία των προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος και της προστασίας από το παθητικό κάπνισμα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο καρκίνος του μαστού, με περίπου 2,4 εκατομμύρια νέα περιστατικά και 694.000 θανάτους. Αποτελεί τη συχνότερα διαγνωσμένη μορφή καρκίνου στις γυναίκες και την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στον γυναικείο πληθυσμό, με τις πιθανότητες επιβίωσης να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον χρόνο διάγνωσης, καταδεικνύοντας τη σημασία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως γυναίκες στη Δυτική Αφρική έχουν περίπου διπλάσια πιθανότητα να πεθάνουν από τη νόσο σε σύγκριση με τις γυναίκες στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, παρότι τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του μαστού στη Δυτική Αφρική είναι περίπου τα μισά, καθώς οι πρώτες δεν έχουν περιορισμένη πρόσβαση τόσο σε διάγνωση όσο και σε εξειδικευμένες θεραπείες.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου ήταν ο τρίτος συχνότερα διαγνωσμένος καρκίνος και η δεύτερη σημαντικότερη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως. Καταγράφηκαν περισσότερα από δύο εκατομμύρια νέα περιστατικά και περίπου 918.000 θάνατοι.

Ο καρκίνος του ήπατος προκάλεσε περίπου 732.000 θανάτους, ενώ ο καρκίνος του στομάχου συνδέθηκε με περίπου 980.000 νέες διαγνώσεις και 642.000 θανάτους. Τα υψηλότερα ποσοστά καρκίνου του στομάχου παρατηρήθηκαν στην Ανατολική Ασία.

Ο καρκίνος του προστάτη ήταν ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος στους άνδρες, με περίπου 1,5 εκατομμύριο νέες διαγνώσεις και 420.000 θανάτους. Η θνησιμότητα ήταν δυσανάλογα υψηλή στην Καραϊβική και στην υποσαχάρια Αφρική.

Ενώ, τέλος, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και ο καρκίνος του παγκρέατος. Παρότι βρίσκεται μόλις στην ενδέκατη θέση ως προς τον αριθμό των νέων περιστατικών, αποτελεί την έκτη συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο, προκαλώντας περίπου 491.000 θανάτους.

Η σημασία της πρόληψης

Ένα σημαντικό μέρος των περιπτώσεων καρκίνου θα μπορούσε να είχε αποτραπεί, λένε οι ειδικοί, εφόσον οι άνθρωποι τροποποιούσαν τους παράγοντες κινδύνου. Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό θανάτων θα μπορούσε να αποτραπεί με την έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία. Για παράδειγμα, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προληφθεί μέσω του εμβολιασμού κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και του τακτικού προληπτικού ελέγχου.

Οι επιστήμονες τονίζουν, για ακόμη μια φορά, πως η πρόληψη πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε εθνικής στρατηγικής κατά του καρκίνου. Η αποφυγή του καπνίσματος, ο περιορισμός ή η αποχή από το αλκοόλ, η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους, η συστηματική άσκηση και η προστασία από λοιμώξεις που συνδέονται με τον καρκίνο μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Εξίσου σημαντική είναι η συμμετοχή στα κατάλληλα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το οικογενειακό ιστορικό και τις συστάσεις των επαγγελματιών υγείας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ