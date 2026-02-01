Καμπανάκι μετεωρολόγων για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει» - «Μη γελιέστε από την ηλιοφάνεια»

Νέος γύρος βροχοπτώσεων έρχεται στην Αττική από το απόγευμα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες. Παρά τα μεσοδιαστήματα ηλιοφάνειας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν ανήκουν στο παρελθόν, με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να τονίζει ότι «απομένουν άλλες 24 ώρες» και τον Γιάννη Καλλιάνο να προειδοποιεί ότι «θα σημειωθεί νέος γύρος βροχοπτώσεων».

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει! Μένουν άλλες 24 ώρες...



Μεγάλα ύψη βροχής έχουν καταγραφεί από νωρίς το πρωί κυρίως στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την κεντρική Μακεδονία, τη Στερεά και τη δυτική Αττική, ενώ προβλήματα δημιουργούν οι θυελλώδεις άνεμοι και σε στεριά και σε θάλασσα.

Η κακοκαιρία σταδιακά θα μετατοπιστεί ανατολικά, ωστόσο ακολουθούν οι περιοχές που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή μέχρι αύριο το πρωί όπου η κακοκαιρία θα αρχίσει να εξασθενεί.

Αττική: νέος γύρος βροχοπτώσεων από το απόγευμα και μετά. Δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη δυναμική».

Προειδοποίηση Καλλιάνου

Να μην ξεγελαστούν οι πολίτες από την ηλιοφάνεια, προειδοποιεί ο Γιάννης Καλλιάνος.

«Μην ξεγελιέστε από το γεγονός ότι μετά τις ισχυρές πρωινές βροχές στην Αττική, πλέον υπάρχουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Από το απόγευμα σήμερα, μέχρι και αργά το βράδυ, θα σημειωθεί νέος κύκλος βροχοπτώσεων στην Αττική με κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες. Δείχνουμε την απαραίτητη προσοχή στις μετακινήσεις μας σε περίπτωση εκδήλωσης τοπικά ισχυρών ισχυρών φαινομένων», σημειώνει ο γνωστός μετεωρολόγος σε ανάρτησή του.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων προχώρησε η ΕΜΥ. Έτσι, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες, με σχεδόν όλη τη χώρα να πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026.



Σε συναγερμό εξακολουθούν να βρίσκονται 9 περιοχές της Ελλάδας λόγω της κακοκαιρίας.

Πιο συγκεκριμένα:



Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή (01/02) στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.



Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.



Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02/02), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.



Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:



Την Κυριακή (01/02/26)



α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).



β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).



γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).



στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).



θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



Αύριο Δευτέρα (02/02/26)



Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Πότε προβλέπεται βελτίωση

Σταδιακή ύφεση των φαινομένων αναμένεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02/02), με τη βελτίωση να ξεκινά από τα δυτικά και να επεκτείνεται σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα.