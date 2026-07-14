Καμπανάκι Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με την επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς η κατάσταση εκτιμάται πως είναι πολύ χειρότερη απ' ό,τι καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία.

Για την ακρίβεια, ο Τσίκουε Ιχεκουεάζου (Chikwe Ihekweazu), επικεφαλής του προγράμματος του ΠΟΥ για τη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων, είχε δηλώσει στο Reuters πως τα πραγματικά κρούσματα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο με τέσσερις φορές παραπάνω από τον αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, όπως και ότι «το 80% των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων δεν σχετίζεται με άλλα κρούσματα από τις λίστες καταγραφής μας», γεγονός ακριβώς που καταδεικνύει τη μεγάλη διασπορά του ιού.

Παρόλ' αυτά, ο ίδιος σε δηλώσεις του σήμερα στη δημοσιογράφους στη Γενεύη, είπε πως η δυνατότητα και αποτελεσματικότητα του ΠΟΥ όσον αφορά στον εντοπισμό και καταγραφή των κρουσμάτων ολοένα και βελτιώνεται.

Ο κίνδυνος, όμως, παραμένει, ιδιαίτερα τη στιγμή που, σύμφωνα με τον επικεφαλής του προγράμματος έκτακτων καταστάσεων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει λάβει την απαραίτητη χρηματοδότηση που χρειάζεται προκειμένου να καταπολεμήσει την επιδημία του Έμπολα στη χώρα. Ο ΠΟΥ έχει λάβει περίπου το 40% από τα 115 εκατομμύρια δολάρια για τα οποία είχε απευθύνει έκκληση να συγκεντρωθούν ώστε να αντιμετωπιστεί το ξέσπασμα του στελέχους Bundibugyo του Έμπολα - για το οποίο, σημειώνεται, πως δεν υπάρχει αποδεδειγμένη θεραπεία ή εμβόλιο, με αποτέλεσμα η ΛΚ του Κονγκό να είναι αντιμέτωπη με μια από τις χειρότερες και πιο θανατηφόρες επιδημίες Έμπολα.

Ο Τσίκουε Ιχεκουεάζου έκλεισε τις δηλώσεις του απευθύνοντας εκ νέου έκκληση σε δωρητές ανά τον κόσμο να μην εγκαταλείψουν τη ΛΔ Κονγκό και τους ανθρώπους του σε ένα τόσο κρίσιμο στάδιο της επιδημίας και να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων: «Είναι λίγο σαν ένας μαραθώνιος. Δεν μπορείς να εγκαταλείψεις ύστερα από τον πρώτο γύρο ή τον δεύτερο. Πρέπει απλώς να συνεχίζεις ακόμη και όταν αρχίζεις να κουράζεσαι και να εξαντλείσαι», είπε χαρακτηριστικά.