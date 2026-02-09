Καμπανάκι της ΕΛΑΣ για νέα απάτη: «Έχεις λάβει SMS για το επίδομα θέρμανσης;»

Τον κώδωνα του κινδύνου για μια νέα απάτη μέσω SMS κρούει η Ελληνική Αστυνομία, σε μια προσπάθεια να ενημερώσει τους ανυποψίαστους πολίτες για τους κινδύνους που κρύβει αυτή η νέα πρακτική των επιτήδειων.

Μετά τα ΕΛΤΑ, την επιστροφή φόρου και την παραβίαση του ορίου ταχύτητας, οι επιτήδειοι στέλνουν τώρα μηνύματα που αφορούν στο επίδομα θέρμανσης, προτρέποντας μάλιστα τους πολίτες να πατήσουν σε ένα link, που εύκολα μπορεί να παραπλανήσει ότι πρόκειται για υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

Πάρα πολύς κόσμος έχει λάβει το εξής μήνυμα στο κινητό του: «Έχετε λάβει το επίδομα θέρμανσης; Πατήστε τον σύνδεσμο». Όπως τονίζει η ΕΛΑΣ, μέσω ανάρτησή της: «Έχεις λάβει SMS για το επίδομα θέρμανσης; Μην βιαστείς να το πατήσεις. Είναι απάτη!».

Η Ελληνική Αστυνομία μάλιστα επισημαίνει στους πολίτες: «Έλεγχε πάντα τον αποστολέα. Μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα. Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία».

Έχεις λάβει SMS για το επίδομα θέρμανσης;

⚠️Μην βιαστείς να το πατήσεις.

❗Είναι απάτη❗



🔍 Έλεγχε πάντα τον αποστολέα

❌ Μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα

❌ Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία pic.twitter.com/IfOA9J8RNo — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) February 6, 2026

Η απάτη με τα ΕΛΤΑ και τα όρια ταχύτητας

Σε έξαρση βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες και ακόμη μία απάτη που εκμεταλλεύεται το όνομα των ΕΛΤΑ (Ελληνικά Ταχυδρομεία), με επιτήδειους να στέλνουν παραπλανητικά SMS σε πολίτες, προσπαθώντας να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία.

Τα ύποπτα μηνύματα συνήθως ενημερώνουν τον παραλήπτη ότι δήθεν υπάρχει πρόβλημα με την παράδοση ενός δέματος ή ότι απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων ή πληρωμή μικρού ποσού. Περιλαμβάνουν έναν σύνδεσμο (link), ο οποίος οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα που μοιάζει με την επίσημη των ΕΛΤΑ.

Ακόμη μία απόπειρα εξαπάτησης είναι αυτή στην οποία οι επιτήδειοι προσπαθούν να πείσουν το θύμα τους ότι έχει ξεπεράσει το όριο ταχύτητας και καλείται να πληρώσει το αντίστοιχο πρόστιμο.