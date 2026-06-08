Πυροσβεστική: Εκδηλώθηκαν 64 φωτιές σε 48 ώρες - Η έκκληση στους πολίτες

Ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός αγροτοδασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας, με το Πυροσβεστικό Σώμα να καταγράφει συνολικά 64 περιστατικά και να απευθύνει νέα έκκληση προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή.

Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών φαίνεται να συνδέεται με περιστατικά αμέλειας κατά την εκτέλεση αγροτικών, τεχνικών ή άλλων εργασιών στην ύπαιθρο. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής διερευνούν κάθε υπόθεση ξεχωριστά, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν.

Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Παρά τις δυσκολίες, η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ο αποτελεσματικός συντονισμός των επιχειρήσεων συνέβαλαν καθοριστικά στον περιορισμό των περισσότερων εστιών πριν αυτές λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις ή απειλήσουν κατοικημένες περιοχές.

Εκατοντάδες πρόστιμα - Δεκάδες συλλήψεις

Τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα το Πυροσβεστικό Σώμα αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 7 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 383.397,05 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

Με αφορμή τα συνεχή περιστατικά, η Πυροσβεστική απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή κατά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας στην ύπαιθρο. Όπως επισημαίνεται, η πλειονότητα των πυρκαγιών μπορεί να προληφθεί, εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.