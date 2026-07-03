«Καμπανάκι» των επιστημόνων για το Ελ Νίνιο - Έρχονται ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε σήμερα Παρασκευή (3/7) ότι η ταχεία ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο σε εξέλιξη, που αναμένεται να είναι «υψηλής έντασης» την περίοδο μεταξύ του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου (φθάνοντας στην 3η από τις 4 βαθμίδες της κλίμακας), θα αυξήσει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο.

Στο πρώτο του εποχικό έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) έκανε λόγο για «ταχεία εξέλιξη προς επεισόδιο Ελ Νίνιο υψηλής έντασης» την περίοδο μεταξύ «Ιουλίου και Σεπτεμβρίου», που θα φθάσει στην τρίτη από τις τέσσερις βαθμίδες της κλίμακας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο του ΠΜΟ, το Ελ Νίνιο έχει πλέον αναπτυχθεί στον τροπικό Ειρηνικό και αναμένεται να ενισχυθεί γρήγορα τους επόμενους μήνες, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2026 το φαινόμενο θα εξελιχθεί σε ισχυρό επεισόδιο, με τις θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στον κεντρικό και ανατολικό ισημερινό Ειρηνικό να ξεπερνούν κατά περισσότερο από 2 βαθμούς Κελσίου τα φυσιολογικά επίπεδα.

Όπως προειδοποιεί ο WMO, η ενίσχυση του Ελ Νίνιο θα αυξήσει τον κίνδυνο για καύσωνες, ξηρασίες, έντονες βροχοπτώσεις και θαλάσσιους καύσωνες, με επιπτώσεις σε αγροτική παραγωγή, υγεία, υδάτινους πόρους και ευάλωτες κοινότητες.

Το φαινόμενο συνήθως κορυφώνεται από τον Νοέμβριο έως τον Φεβρουάριο, ενώ οι συνέπειές του διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και επηρεάζονται και από άλλους κλιματικούς παράγοντες, όπως οι συνθήκες στον Ινδικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο οργανισμός τονίζει ότι έχει ήδη ξεκινήσει συντονισμό με κυβερνήσεις, υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης και ανθρωπιστικούς φορείς, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και τα πλήγματα στις οικονομίες και τις κοινωνίες.

«Το Ελ Νίνιο είναι ήδη παρόν και αναμένεται να ενισχυθεί με ταχύτητα»

Η ενημέρωση συνεχίζει εκείνη που είχε δημοσιοποιηθεί τη 2η Ιουνίου από τον ΠΜΟ, όταν ανακοίνωσε πως ήταν άμεσα επικείμενη η εκδήλωση Ελ Νίνιο. Μερικές ημέρες αργότερα, την 11η Ιουνίου, η αμερικανική υπηρεσία παρατήρησης των ωκεανών και της ατμόσφαιρας (NOAA) επιβεβαίωνε πως το φαινόμενο είχε αρχίσει ήδη τον Μάιο.

Το κλιματικό φαινόμενο αυτό συνήθως καταγράφεται κάθε δύο ως επτά χρόνια και διαρκεί εννιά ως δώδεκα μήνες, σύμφωνα με τον ΠΜΟ.

Αυξάνει τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια του κεντρικού και του ανατολικού Ειρηνικού ωκεανού στο ύψος του ισημερινού, μεταβάλλοντας σε παγκόσμια κλίμακα τους ανέμους, τις πιέσεις και τις βροχοπτώσεις. Και επηρεάζει έντονα τις παγκόσμιες θερμοκρασίες τη χρονιά που ακολουθεί, εξηγεί η ίδια πηγή.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο «είναι ήδη παρόν και αναμένεται να ενισχυθεί με ταχύτητα φθάνοντας σε ισχυρή ένταση», ανέφερε η γενική γραμματέας του ΠΜΟ, η Σελέστε Σάουλο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού.

«Θα αυξήσει τις πιθανότητες ξηρασίας και ισχυρών βροχών, καθώς και τον κίνδυνο κυμάτων ζέστης στο έδαφος και στη θάλασσα και σε πολλές περιοχές του κόσμου», συνέχισε.

Τι αναμένεται να προκαλέσει το νέο Ελ Νίνιο

Το Ελ Νίνιο θα συνεχίσει να ενισχύεται κατά την περίοδο από τον Σεπτέμβριο ως τον Νοέμβριο και οι επιπτώσεις του αναμένεται να «εξαπλωθούν σε πολλές περιοχές του κόσμου».

Παράλληλα, οι θερμοκρασίες στον Ατλαντικό στο ύψος του Ισημερινού αναμένεται επίσης να παραμείνουν υψηλότερες των φυσιολογικών για την εποχή.

Ο ΠΜΟ θεωρεί «συντριπτική» την πιθανότητα οι θερμοκρασίες να είναι υψηλότερες των φυσιολογικών τιμών σε όλες τις κατοικημένες περιοχές, εξαιρουμένων μόνο των πόλων, την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Προβλέπει επίσης περισσότερες βροχοπτώσεις από το φυσιολογικό στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού στο ύψος του Ισημερινού και κατώτερες από το φυσιολογικό σε κάποιες περιοχές του τροπικού Ινδικού ωκεανού, στην ινδική υποήπειρο και σε μεγάλο μέρος της Αυστραλίας.

Στην Αφρική στο ύψος του Ισημερινού οι προβλέψεις κάνουν λόγο για εντυπωσιακή αντίθεση ανατολής-δύσης: βροχοπτώσεις περισσότερες από το φυσιολογικό βόρεια του κόλπου της Γουινέας αλλά λιγότερες από το φυσιολογικό στο Κέρας της Αφρικής.

Βροχοπτώσεις λιγότερες από το φυσιολογικό αναμένονται επίσης στην Καραϊβική, στο βορειοδυτικό τμήμα της νότιας Αμερικής και κάποιους τομείς της κεντρικής Αμερικής, ενώ το νοτιοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ αναμένεται να βιώσει συνθήκες πολύ πιο υγρές από τον μέσο όρο.

Στην Ευρώπη προβλέπεται έντονη αντίθεση βορρά-νότου, με περισσότερες βροχές στον νότο και λιγότερες στον βορρά, αν και οι προβλέψεις για τη γηραιά ήπειρο θεωρούνται πως έχουν χαμηλότερο βαθμό βεβαιότητας από ό,τι για άλλες περιοχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ