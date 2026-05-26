Καμπανάκι του ΠΟΥ για τον Έμπολα: «Τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού καλυτερέψουν»

Ανησυχητική εικόνα για την πορεία της επιδημίας του ιού Έμπολα στην Αφρική παρουσίασε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο πριν αρχίσει να σταθεροποιείται.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με υπουργούς Υγείας αφρικανικών χωρών, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έκανε λόγο για μία «εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη επιδημία», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού καλυτερέψουν».

Όπως τόνισε, καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες ώστε να φτάσουν άμεσα στην πληγείσα περιοχή ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακευτικό υλικό και ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ παράλληλα ενισχύονται τα μέτρα περιορισμού της διασποράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινότητες αλλά και στην ταχεία απομόνωση επαφών πιθανών κρουσμάτων, προκειμένου να ανακοπεί η εξάπλωση του ιού.

Ωστόσο, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την ταχύτητα αντίδρασης των υγειονομικών μηχανισμών, επισημαίνοντας ότι «η επιδημία κινείται μέχρι στιγμής ταχύτερα από εμάς». Παράλληλα, γνωστοποίησε πως προγραμματίζει να ταξιδέψει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα Έμπολα, ενώ οι θάνατοι ξεπερνούν τους 200. Από αυτά, περίπου 100 περιστατικά έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, όπως και 10 θάνατοι που συνδέονται άμεσα με τον ιό.

