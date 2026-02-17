«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια: Ισχυρή κακοκαιρία σε εξέλιξη - Κίνδυνος για πλημμύρες τις επόμενες ώρες
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο γνωστός μετεωρολόγος για τις επόμενες ώρες - Ποιες περιοχές της χώρας είναι «στο κόκκινο».
Έκκληση για αυξημένη προσοχή απηύθυνε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα σήμερα Τρίτη (17/2).
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ώρες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν:
- Υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών
- Τοπικές πλημμύρες
- Κατολισθήσεις
- Καθιζήσεις εδαφών
Ο κίνδυνος είναι αυξημένος σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες βροχές, με τον κ. Τσατραφύλλια να σημαίνει συναγερμό για τις παρακάτω περιοχές της Ελλάδας:
- Δυτική και νότια Πελοπόννησος,
- δυτικά Αιτωλοακαρνανίας,
- Κεφαλονιά-Ιθάκη,
- Ζάκυνθος
- νότια Κρήτη,
- ανατολικό Αιγαίο
- Δωδεκάνησα.
«Τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται τοπικά θυελλώδεις και βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι 9-10 μποφόρ που ενδέχεται να προκαλέσουν:
- Πτώσεις δέντρων και κλαδιών
- Ζημιές σε στέγες, τέντες και ελαφριές κατασκευές.
- Προβλήματα στις μετακινήσεις
- Διακοπές ρεύματος
Τα σημαντικότερα προβλήματα αναμένεται να παρατηρηθούν στις παρακάτω περιοχές: Ιόνιο και περιοχές που βρέχονται από αυτό, νότιο Αιγαίο, περιοχή Θερμαϊκού. Από αύριο το πρωί και κεντρικό Αιγαίο και περιοχή Χαλκιδικής».