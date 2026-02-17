«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια: Ισχυρή κακοκαιρία σε εξέλιξη - Κίνδυνος για πλημμύρες τις επόμενες ώρες

Έκκληση για αυξημένη προσοχή απηύθυνε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα σήμερα Τρίτη (17/2).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ώρες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν:

Υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών

Τοπικές πλημμύρες

Κατολισθήσεις

Καθιζήσεις εδαφών

Ο κίνδυνος είναι αυξημένος σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες βροχές, με τον κ. Τσατραφύλλια να σημαίνει συναγερμό για τις παρακάτω περιοχές της Ελλάδας:

Δυτική και νότια Πελοπόννησος,

δυτικά Αιτωλοακαρνανίας,

Κεφαλονιά-Ιθάκη,

Ζάκυνθος

νότια Κρήτη,

ανατολικό Αιγαίο

Δωδεκάνησα.

«Τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται τοπικά θυελλώδεις και βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι 9-10 μποφόρ που ενδέχεται να προκαλέσουν:

Πτώσεις δέντρων και κλαδιών

Ζημιές σε στέγες, τέντες και ελαφριές κατασκευές.

Προβλήματα στις μετακινήσεις

Διακοπές ρεύματος

Τα σημαντικότερα προβλήματα αναμένεται να παρατηρηθούν στις παρακάτω περιοχές: Ιόνιο και περιοχές που βρέχονται από αυτό, νότιο Αιγαίο, περιοχή Θερμαϊκού. Από αύριο το πρωί και κεντρικό Αιγαίο και περιοχή Χαλκιδικής».