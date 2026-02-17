Breaking news icon BREAKING
Κίνηση: Έμφραγμα στην Αττική λόγω απεργίας ταξί - Πού έχει μποτιλιάρισμα

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια: Ισχυρή κακοκαιρία σε εξέλιξη - Κίνδυνος για πλημμύρες τις επόμενες ώρες

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο γνωστός μετεωρολόγος για τις επόμενες ώρες - Ποιες περιοχές της χώρας είναι «στο κόκκινο».

Φωτο αρχείου: Intime
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Έκκληση για αυξημένη προσοχή απηύθυνε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα σήμερα Τρίτη (17/2).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ώρες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν:

  • Υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών
  • Τοπικές πλημμύρες
  • Κατολισθήσεις
  • Καθιζήσεις εδαφών

Ο κίνδυνος είναι αυξημένος σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες βροχές, με τον κ. Τσατραφύλλια να σημαίνει συναγερμό για τις παρακάτω περιοχές της Ελλάδας:

  • Δυτική και νότια Πελοπόννησος,
  • δυτικά Αιτωλοακαρνανίας,
  • Κεφαλονιά-Ιθάκη,
  • Ζάκυνθος
  • νότια Κρήτη,
  • ανατολικό Αιγαίο
  • Δωδεκάνησα.

«Τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται τοπικά θυελλώδεις και βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι 9-10 μποφόρ που ενδέχεται να προκαλέσουν:

  • Πτώσεις δέντρων και κλαδιών
  • Ζημιές σε στέγες, τέντες και ελαφριές κατασκευές.
  • Προβλήματα στις μετακινήσεις
  • Διακοπές ρεύματος

Τα σημαντικότερα προβλήματα αναμένεται να παρατηρηθούν στις παρακάτω περιοχές: Ιόνιο και περιοχές που βρέχονται από αυτό, νότιο Αιγαίο, περιοχή Θερμαϊκού. Από αύριο το πρωί και κεντρικό Αιγαίο και περιοχή Χαλκιδικής».

