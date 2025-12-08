«Καμπανάκια» από Ευάγγελο Βενιζέλο: «Αδιαφάνεια και συγκάλυψη δοκιμάζουν τη δημοκρατία»

Η δημοκρατία, όπως τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν είναι απλώς διακυβέρνηση αλλά ολόκληρος πολιτικός και θεσμικός πολιτισμός. Βασίζεται στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη διαφάνεια, το κράτος δικαίου και τη συμμετοχή των πολιτών, επισήμανε ο πρώην υπουργός κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 15 χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδας «δημοκρατία».

Οι τοποθετήσεις του κ. Βενιζέλου περιείχαν ηχηρά μηνύματα. Σήμερα, η φιλελεύθερη δημοκρατία στη Δύση δοκιμάζεται από την κρίση θεσμών, κοινωνικών συμβολαίων και αξιών, είπε και πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατία, παρά τα ιστορικά της επιτεύγματα, αντιμετωπίζει ασυμμετρίες και αδυναμίες που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.



Σημείωσε ότι η δημοκρατία έχει τρία γενετικά προβλήματα: πρώτον, η σχέση της με το χρόνο και την εκλογική συγκυρία, που συχνά περιορίζει τις μακροχρόνιες πολιτικές. Δεύτερον, η πλειοψηφική αρχή, που δυσκολεύει τη λήψη αποφάσεων ευρύτερης αποδοχής και μακροχρόνιας ισχύος. Τρίτον, η ανάγκη να ενσωματώσει τους «εχθρούς» της χωρίς να απειλείται η σταθερότητά της. «Σήμερα, η κοινωνία μετανεωτερική και τεχνολογικά εξελιγμένη δημιουργεί ψευδαίσθηση άμεσης συμμετοχής μέσω Διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων, υπονομεύοντας τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς», επισήμανε.



Ο κ. Βενιζέλος ανέφερε ότι στην Ελλάδα, η δημοκρατία πλήττεται από ασύμμετρες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Μίλησε για αίσθηση διαφθοράς, για κραυγαλέα έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς και για αντίληψη αδιαφάνειας και συγκάλυψης, ακόμη και στη Δικαιοσύνη, που υπονομεύουν το κοινωνικό συμβόλαιο.

Είπε ότι εμβληματικές υποθέσεις, όπως οι υποκλοπές ή η υπόθεση Νοβάρτις, δείχνουν ότι η κοινωνία αντιλαμβάνεται καθυστερήσεις και ελλείψεις στις διαδικασίες, ακόμα κι αν η πλειονότητα των δικαστικών λειτουργών παραμένει ανεξάρτητη. Η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης και η αίσθηση αδικίας ενισχύουν τη δημοκρατική κόπωση και την κοινωνική παθητικότητα, τόνισε.

Φωτο: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται νέο κοινωνικό σύμφωνο που θα δημιουργεί οικονομικό και αξιακό υπόβαθρο για μια σοβαρή, σύγχρονη δημοκρατία. Πρέπει να αρθούν οι κοινωνικές και πολιτικές ασυμμετρίες, να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και η αποτελεσματικότητα της πολιτικής προστασίας, συμπλήρωσε και εξήγησε ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης είναι βασική προϋπόθεση για ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και εθνική στρατηγική.



«Η κρίση της δημοκρατίας είναι επομένως όχι μόνο πολιτική ή θεσμική, αλλά αξιακή και ταυτοτική. Η Ελλάδα, όπως και η Δύση συνολικά, καλείται να υπερβεί τις παθογένειες, να ενισχύσει τους θεσμούς και να επαναφέρει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η ποιότητα και η ουσιαστική λειτουργία της δημοκρατίας είναι θεμέλιο για την ανταγωνιστικότητα, τη μείωση των ανισοτήτων και την κοινωνική συμπερίληψη. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η σταθερότητα των θεσμών δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την εθνική προοπτική και την ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίσει το μέλλον», ανέφερε ο πρώην υπουργός.

