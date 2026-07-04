Καναδάς-Μαρόκο 0-3: Ο Ουναΐ καθάρισε για τους Αφρικανούς και τους έστειλε στους «8»

Παρότι το Μαρόκο βρήκε απέναντί του έναν πολύ αξιόμαχο Καναδά, πήρε τα «πάνω του» στο δεύτερο ημίχρονο και με σόου του Ουναΐ(50',82), αλλά και ένα «κερασάκι στην τούρτα» από τον Ραχίμι(90+8), πήρε ξανά μία πρόκριση στους «8».

Οι Αφρικανοί περιμένουν τον αντίπαλό τους από το Παραγουάη-Γαλλία.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Σε ένα πολύ ελεγχόμενο πρώτο ημίχρονο, με λίγες ευκαιρίες, ο Καναδάς ήταν εκείνος που απείλησε πιο πολύ με τον Ουλασέι στο 10', που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μπούνου.

Τα δυσάρεστα νέα για τους Μαροκινούς, ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του επιθετικού, Σαϊμπαρί που δεν μπόρεσε να συνεχίσει και να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Χωρίς λοιπόν πολλά στο πρώτο μισό, οδηγηθήκαμε στο δεύτερο με σκορ 0-0.

Να που όμως η ομάδα που βρήκε πρώτη το γκολ ήταν το Μαρόκο. Μετά τη κομπίνα με τον Χακίμι, ο Ουναϊ εκτέλεσε για το 1-0 στο 50'.

Το ένα γκολ δεν του ήταν αρκετό και στο 82ο λεπτό αφου το Μαρόκο βγήκε στη κόντρα, ο Μπραχίμ Ντίαθ έστρωσε στον Ουναϊ και αυτός ξανά εκτέλεσε τον Καναδά για το 0-2.

Μάλιστα οι Μαροκινοί είχαν και δοκάρι και ευκαιρία για το 3-0 στο 85' με κεφαλιά.

Το «πάρτι» δεν τελείωσε εκεί, το ολοκλήρωσε ο Ραχίμι, που σε μία ακόμη αντεπίθεση και ψύχραιμο πλασέ, έκανε το 0-3 στο 90+8.

Τελικό σκορ:0-3

Καναδάς (Τζέσι Μαρς): Κρεπό - Τζόνστον, Μπομπίτο, Nτε Φουζερόλ, Λαριέα, Σιγκούρ - Μπιουκάναν, Εουστάκιο, Αχμέντ - Ντέιβιντ, Ολουβασέγι

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουαχμπί): Μπουνού - Χακίμι, Ντιόπ, Χαλχάλ, Μαζραουΐ - Μπουαντί, Ελ Αϊναουΐ - Μπραχίμ Ντίαζ, Ουναΐ, Ελ Χανούς - Σαϊμπαρί