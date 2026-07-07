Καναδάς: Οδοντίατρος δολοφόνησε τους δύο γιους του, πυρπόλησε το ιατρείο του και αυτοκτόνησε

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στον Καναδά η υπόθεση του 40χρονου οδοντιάτρου Μοχάμεντ Αλ-Λάμι, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε τους δύο ανήλικους γιους του, ηλικίας 7 και 12 ετών, πριν βάλει φωτιά στο οδοντιατρείο όπου εργαζόταν και στη συνέχεια βρεθεί νεκρός μέσα σε φλεγόμενο όχημα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Οτάβα, οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους, στο νότιο τμήμα της πόλης, ενώ λίγες ώρες αργότερα ο 40χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα σε όχημα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες στην περιοχή Κέμπτβιλ, το πρωί της 29ης Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του cbc, οι αστυνομικές Αρχές συνέδεσαν επίσης τον ίδιο με εμπρησμό στο οδοντιατρείο όπου εργαζόταν, στην κοινότητα Ιρόκουα.

Είχε καταδικαστεί για απειλές κατά της πρώην συζύγου του

Δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι ο Αλ-Λάμι βρισκόταν σε καθεστώς επιτήρησης, καθώς το 2024 είχε καταδικαστεί για απειλές πρόκλησης σωματικής βλάβης σε βάρος της πρώην συζύγου του, η οποία είναι και μητέρα των δύο παιδιών.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, τον Φεβρουάριο του 2026, επέλεξε να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον εαυτό του και απέρριψε πρόταση διευθέτησης της υπόθεσης με περιοριστικούς όρους διάρκειας ενός έτους.

Η πρώην σύζυγός του κατέθεσε ότι μετά το διαζύγιό τους, το 2022, ο 40χρονος σταμάτησε να καταβάλλει διατροφή για τα παιδιά και το 2024 της απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα με σοβαρές απειλές κατά της ίδιας και ανθρώπων του περιβάλλοντός της.

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, αποφάσισε να καταγγείλει το περιστατικό επειδή φοβήθηκε για την ασφάλεια των παιδιών της, αλλά και τη δική της, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε να ζει με την αβεβαιότητα για το τι θα μπορούσε να συμβεί.

Το χειρόγραφο σημείωμα και οι έρευνες

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο γραφείο του πολυσέλιδο χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο ο 40χρονος στρεφόταν κατά της πρώην συζύγου του, αλλά και του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και των οικογενειακών δικαστηρίων.

Στο σημείωμα κατονομάζονταν τρία πρόσωπα, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους για την ασφάλειά τους.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με την Αστυνομία να αναμένει τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων πριν δώσει περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιότητα.

Οι καναδικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν θα δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία των δύο παιδιών, σεβόμενες την ιδιωτικότητα της μητέρας τους, η οποία λαμβάνει ψυχολογική και θεσμική υποστήριξη.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία της Οτάβα υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καλώντας όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες να αναζητήσουν βοήθεια από συγγενείς, φίλους ή επαγγελματίες ψυχικής υγείας.