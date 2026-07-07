Καναδάς: Οδοντίατρος κατηγορείται ότι δολοφόνησε 2 γιους του, πυρπόλησε το ιατρείο και αυτοκτόνησε

Σοκ προκαλεί το άγριο φονικό δύο παιδιών στον Καναδά από τον ίδιο τους τον πατέρα, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε φωτιά τσο οδοντιατρείο του και αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του.

Οι καναδικές αρχές ταυτοποίησαν τον άνδρα που δολοφόνησε τους δύο ανήλικους γιους του, ηλικίας 7 και 12 ετών, στο σπίτι τους στο νότιο τμήμα της Οτάβα, πριν βάλει φωτιά στο οδοντιατρείο του σε κοντινό χωριό και βάλει τέλος στη ζωή του μέσα στο φλεγόμενο όχημά του.

Πρόκειται για τον 40χρονο οδοντίατρο Μοχάμεντ Αλ-Λάμι, ο οποίος, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το CBC News, βρισκόταν ήδη σε καθεστώς επιτήρησης, καθώς το 2024 είχε καταδικαστεί για απειλές πρόκλησης σωματικής βλάβης σε βάρος της πρώην συζύγου του, μητέρας των δύο παιδιών.

Το CBC εξασφάλισε ηχογραφήσεις από τη δικαστική διαδικασία του Φεβρουαρίου, καθώς και την απόφαση που εκδόθηκε τον Απρίλιο, στις οποίες αποκαλύπτονται αποσπάσματα από το απειλητικό e-mail που είχε στείλει στην πρώην σύζυγό του.

«Θα σκοτώσω όλους γύρω σου»

Στο μήνυμά του, ο Αλ-Λάμι εξαπέλυε άγριες απειλές στην πρώην σύζυγό του, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Θα σκοτώσω όλους γύρω σου και τον νταβατζή σου... με έναν πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο. Εσένα δεν θα σε σκοτώσω. Θα σε αφήσω ανάπηρη σε καροτσάκι, χωρίς να μπορείς ούτε να επισκεφθείς τους τάφους των αγαπημένων σου».

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Θα σε κάνω παράδειγμα της άδικης δικαιοσύνης. Θα σε κάνω παγκόσμια είδηση».

Και συνέχιζε: «Όταν μου κάνεις κακό, το πληρώνεις. Το πληρώνεις είτε μέσω της διατροφής είτε με όποιον τρόπο θεωρήσω κατάλληλο, μέχρι να τελειώσω μαζί σου όπως εγώ θέλω».

Η πρώην σύζυγός του κατέθεσε στο δικαστήριο ότι σοκαρίστηκε όταν διάβασε το μήνυμα.

«Είχα ζητήσει απλώς να καταβάλει τη διατροφή των παιδιών. Δεν περίμενα ποτέ μια τέτοια αντίδραση», είπε.

«Με απειλούσε πάντα»

Η γυναίκα αποκάλυψε ακόμη ότι ο πρώην σύζυγός της τη φοβέριζε συστηματικά.

«Νόμιζα ότι ίσως ήταν υπό την επήρεια ουσιών. Με απειλούσε πάντα, αλλά συνήθως στα αραβικά ή έμμεσα, λέγοντας "θα δεις τι θα γίνει" ή "η εκδίκηση σερβίρεται κρύα". Ποτέ όμως τόσο ξεκάθαρα. Μου πήρε μέρες να συνειδητοποιήσω τι είχε γράψει».

Όπως κατέθεσε, αποφάσισε να απευθυνθεί στις αρχές κυρίως για την προστασία των παιδιών της.

«Σκέφτηκα: κι αν τελικά το κάνει; Ποιος θα φροντίσει τα παιδιά μου αν συμβεί κάτι σε μένα;»

Παραδέχθηκε, πάντως, ότι στο παρελθόν δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στις απειλές του και ότι προσέφυγε στην αστυνομία μόνο έπειτα από προτροπή του σημερινού συντρόφου της.

Απέρριψε ευνοϊκή πρόταση και δεν απολογήθηκε

Ο Αλ-Λάμι είχε απορρίψει πρόταση της εισαγγελίας να κλείσει η υπόθεση με έναν χρόνο δικαστικής επιτήρησης χωρίς ποινικό μητρώο. Επέλεξε να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του, όμως στη διάρκεια της δίκης αρνήθηκε να καταθέσει ή να παρουσιάσει οποιοδήποτε επιχείρημα υπεράσπισης.

Όταν ο δικαστής τον ρώτησε αν είχε κάτι να δηλώσει, εκείνος απάντησε απλώς: «Δεν έχω τίποτα να πω».

Ο δικαστής σχολίασε ότι δεν μπορούσε να κατανοήσει γιατί ο κατηγορούμενος επέλεξε να οδηγήσει την υπόθεση σε δίκη, αφού είχε απορρίψει μια συμφωνία που θα του εξασφάλιζε λευκό ποινικό μητρώο.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Τον Απρίλιο, το δικαστήριο του επέβαλε ποινή 12 μηνών επιτήρησης, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση από επιμελητή κοινωνικής αρωγής, απορρίπτοντας παράλληλα το αίτημα της εισαγγελίας να συμμετάσχει σε ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης βίαιης και κακοποιητικής συμπεριφοράς, καθώς και να δώσει δείγμα DNA.

Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δικαστής είχε δηλώσει: «Ελπίζω η ζωή σας να συνεχιστεί. Δεν γνωρίζω όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης. Εύχομαι να συνεχίσετε την καριέρα σας, να βλέπετε τα παιδιά σας, να είστε καλός πατέρας και να συνεχίσετε τη ζωή σας».

Λίγους μήνες αργότερα, οι φόβοι της πρώην συζύγου του επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 40χρονος φέρεται να δολοφόνησε τα δύο παιδιά του, να πυρπόλησε το οδοντιατρείο του και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.