«Κάναμε ΚΑΡΠΑ 1,5 ώρα»: Συγκλονίζει μαρτυρία στον FLASH για τον θάνατο της 23χρονης στα Κουφονήσια

Ρεπορτάζ της Ελένης Καραθάνου

Σοκ έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος μιας 23χρονης Ελληνίδας στα Κουφονήσια, όπου βρισκόταν για ολιγοήμερες διακοπές με τον σύντροφό της. Η νεαρή γυναίκα κατέρρευσε λίγα λεπτά αφότου επέστρεψε στο δωμάτιό της, έχοντας προηγουμένως αισθανθεί έντονη αδιαθεσία και δύσπνοια. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και διασωστών επί περίπου μιάμιση ώρα, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της διερευνώνται.



Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία νοσηλεύτριας που εργάζεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας και η οποία βρέθηκε τυχαία στο σημείο και συμμετείχε στην προσπάθεια ανάνηψης της 23χρονης.

Όπως δηλώνει αποκλειστικά στον FLASH, «βρισκόμουν πολύ κοντά από το ξενοδοχείο όπου έμενε το ζευγάρι. Μόλις είδα το ασθενοφόρο να περνάει από μπροστά μου, έτρεξα στο σημείο να ρωτήσω τι συμβαίνει. Τους είπα ότι είμαι νοσηλεύτρια και αμέσως πήγα δίπλα στην αγροτική γιατρό για να την βοηθήσω στις πρώτες βοήθειες που παρείχε στην 23χρονη. Μαζί κάναμε ΚΑΡΠΑ εναλλάξ για 1,5 ώρα. Της βάλαμε ορό, τη συνδέσαμε με απινιδωτή και κάναμε ό,τι ορίζει το πρωτόκολλο. Ωστόσο, το κορίτσι δεν είχε τις αισθήσεις του, ήταν σε ασυστολία. Στο σημείο έφτασε και ένας καρδιολόγος που εργάζεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και όλοι μαζί προσπαθούσαμε να τη συνεφέρουμε, αλλά δυστυχώς μάταια».

«Σας παρακαλώ, βοηθήστε την!»

Ο σύντροφος της 23χρονης δεν μπορούσε να πιστέψει όσα συνέβαιναν μπροστά στα μάτια του. Μόλις είδε την κοπέλα του να καταρρέει μέσα στο δωμάτιο, άρχισε να καλεί σε βοήθεια. «Δεν φεύγω από κοντά της. Δεν την αφήνω. Θα μείνω εδώ. Σας παρακαλώ, βοηθήστε την!», παρακαλούσε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ανέφερε, ότι λίγη ώρα νωρίτερα είχε δειπνήσει με την σύντροφό του σε εστιατόριο στη Χώρα, όπου κατανάλωσαν μακαρόνια με θαλασσινά, ενώ συνέχισαν για ποτό σε μπαρ της περιοχής, όταν η 23χρονη ένιωσε αδιαθεσία.



Πηγές αναφέρουν, ότι η 23χρονη δεν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. «Φως» στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση και οι τοξικολογικές εξετάσεις.