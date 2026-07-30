«Κάναμε το καθήκον μας»: Η συγκλονιστική μαρτυρία του ψαρά από την Αγία Γαλήνη που διέσωσε 30 άτομα

Σαρωτικό είναι το μέτωπο της φωτιάς που συνεχίζει να μαίνεται στο νότιο Ρέθυμνο, καταστρέφοντας εκατοντάδες στρέμματα φυσικού πλούτου, καίγοντας περιουσίες και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Δύο πυροσβέστες βρήκαν χθες τραγικό θάνατο όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους μέσα στη φωτιά, ενώ δραματικές στιγμές έζησαν όσοι εγκλωβίστηκαν σε παραλίες της νότιας ακτογραμμής του Ρεθύμνου με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι εκεί που σκάει το κύμα.

Δεκάδες άνθρωποι διασώθηκαν με πλωτά μέσα, με τη συνδρομή τόσο του Λιμενικού όσο και ψαράδων της περιοχής που χωρίς δεύτερη σκέψη έσπευσαν για βοήθεια με τα καΐκια τους μέσα σε σφοδρή τρικυμία και με τις ριπές των ανέμων να ξεπερνούν τα 10 Μποφόρ.

Αυτή είναι και η ιστορία του νεαρού ψαρά Νίκου Ματθαιάκη από την Αγία Γαλήνη, ο οποίος δεν δίστασε στιγμή όταν δέχτηκε τηλεφώνημα από το Λιμεναρχείο για να πάει άμεσα στην παραλία του Αγίου Παύλου όπου υπήρχε εγκλωβισμένος κόσμος το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου.

«Άκουγα τις εκρήξεις από τις φιάλες που έσκαγαν»

«Κάναμε και εμείς το καθήκον μας... Κλήθηκα από το Λιμεναρχείο κατά τις 4 το μεσημέρι να είμαι stand by. Μου ζήτησαν βοήθεια και την έδωσα απλόχερα. Πήγα με το αλιευτικό μου εκεί πέρα, τον ‘Άγιο Σπυρίδωνα’», αφηγείται ο Νίκος Ματθαιάκης, μιλώντας στο Cretalive.gr.

Εκεί αντίκρισε μια εικόνα Αποκάλυψης. Η φωτιά είχε κυκλώσει την περιοχή, οι φλόγες τύλιγαν την ταβέρνα και τα τουριστικά καταλύματα, οι καλαμωτές καίγονταν, οι σπίθες έφταναν μέχρι το καΐκι, ενώ οι εκρήξεις από τις φιάλες υγραερίου έκαναν το σκηνικό ακόμη πιο τρομακτικό. Την ίδια ώρα, η φουρτουνιασμένη θάλασσα χτυπούσε αλύπητα τα σκάφη και περίπου τριάντα άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία, χωρίς διέξοδο.

«Ήταν αποπνικτικά από θέμα φωτιάς και καπνού αλλά και οι άνεμοι ήταν τυφώνας. Φανταστείτε ότι κατέγραψαν μέχρι 160 χιλιόμετρα ριπή αέρα», τονίζει. Ο Νίκος Ματθαιάκης είχε μαζί του ένα μέλος του Λιμενικού.

«Ήταν στη γωνία του Αγίου Παύλου είχαν εγκλωβιστεί άνθρωποι. Από πάνω καιγόταν η ταβέρνα και τα καταλύματα. Έσκασαν και κάποιες φιάλες. Ακούγαμε τα ‘μπαμ’. Πλησίασα με το καϊκάκι. Είμαι κατεχιάρης της περιοχής. Προσέγγισα με μεγάλη δυσκολία. Καθόλου εύκολο», περιγράφει.

Ο Νίκος Ματθαιάκης που έσπευσε να παραλάβει με το καΐκι του ανθρώπους εγκλωβισμένους από τη φωτιά στην παραλία του Αγίου Παύλου. Φωτό: Cretalive.gr

«Τρεις φορές πήρα ανθρώπους»

Το μικρό αλιευτικό δεν μπορούσε να μεταφέρει όλους τους εγκλωβισμένους. Ανάμεσά τους υπήρχαν ηλικιωμένοι που δυσκολεύονταν ακόμη και να ανέβουν στο σκάφος. Παρ' όλα αυτά, ο ψαράς έκανε διαδοχικά δρομολόγια, αψηφώντας τον κίνδυνο.

«Ήταν κάπου 30 άτομα εκεί μαζεμένοι. Ήταν και κάποιοι ηλικιωμένοι. Δεν μπορούσαν εύκολα να ανέβουν στο καΐκι. Η κακοκαιρία ήταν φοβερή. Τρεις φορές πήρα ανθρώπους γιατί το καΐκι μου είναι μικρό», περιγράφει.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε χάρη στη συνεργασία όλων. Οι εγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν αρχικά με τον «Άγιο Σπυρίδωνα» και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, στο φουσκωτό 1005 και στο περιπολικό ΠΛΣ 624, τα πληρώματα των οποίων, παρά τα τεράστια κύματα και τις ακραίες συνθήκες, ολοκλήρωσαν με ασφάλεια τη μεταφορά τους.

«Δεν θέλω να το ξαναζήσω»

«Κάνω τον ψαρά από τότε που γεννήθηκα. Και ο πατέρας μου ψαράς. Έχουμε ζήσει φωτιές αλλά αυτό το δράμα, να είναι άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην παραλία, το έζησα πρώτη φορά. Και δεν θέλω να το ξαναζήσω. Είναι ψυχοπλακωτικό να βλέπεις τον άλλον να αγωνιά να σωθεί, να καίγεται η περιουσία του, οι φιάλες να ‘σκάνε’. Είχαν αρπάξει φωτιά οι καλαμωτές στα καταλύματα και έπεφταν στο καΐκι σπίθες. Τις σβήσαμε με τη μάνικα. Μπορούσαμε να πάθουμε ζημιά και εμείς, να πάρουμε φωτιά», υπογραμμίζει

Μέσα σε εκείνο το απόκοσμο σκηνικό, όπου η φωτιά συναντούσε τη θάλασσα και ο καπνός έκρυβε τον ουρανό, κάποιοι άνθρωποι απέδειξαν ότι η αλληλεγγύη, η αυταπάρνηση και το αίσθημα του καθήκοντος μπορούν να νικήσουν τον φόβο και να υπερβούν τις πιο σκληρές αντιξοότητες.