«Κάνατε υπερήφανη όλη την Ελλάδα»: Συγχαρητήρια από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στην Εθνική Ομάδα πόλο

Με δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξήρε την προσπάθεια των διεθνών και του τεχνικού επιτελείου, επισημαίνοντας ότι η ιστορική αυτή επιτυχία αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της διαχρονικής αξίας του ελληνικού πόλο και της αφοσίωσης των αθλητών.

Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πόλο στο Σίδνεϊhttps://t.co/YQQISurI36 pic.twitter.com/jlU5Yd4HoI — President GR (@PresidencyGR) July 26, 2026