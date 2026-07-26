«Κάνατε υπερήφανη όλη την Ελλάδα»: Συγχαρητήρια από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στην Εθνική Ομάδα πόλο
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας συνεχάρη την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου στο World Cup.
Με δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξήρε την προσπάθεια των διεθνών και του τεχνικού επιτελείου, επισημαίνοντας ότι η ιστορική αυτή επιτυχία αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της διαχρονικής αξίας του ελληνικού πόλο και της αφοσίωσης των αθλητών.