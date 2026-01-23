Κάνε το όπως η Γαλλία: Ηλεκτροκίνηση του εφοδιαστικού διαδρόμου Blainville – Lyon

Ένα χρόνο μετά την απανθρακοποίηση της μεταφοράς των οδικών αξόνων μεταξύ Lyon και Bourg-en-Bresse, η Renault Trucks προχωρά ένα βήμα παραπέρα στην ηλεκτροκίνηση της εσωτερικής της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε συνεργασία με τη μεταφορική εταιρεία Malherbe, ο κατασκευαστής υλοποιεί αυτή την περίοδο έναν διάδρομο ηλεκτροκίνησης για τη μεταφορά καμπινών, κινητήρων και αξόνων μεταξύ των βιομηχανικών του εγκαταστάσεων.

Ο εφοδιαστικός διάδρομος της Renault Trucks που συνδέει τα Blainville-sur-Orne (Calvados), Bourg-en-Bresse (Ain) και Lyon (Rhône) λειτουργεί με τη φιλοσοφία «just-in-time», παραδίδοντας εξαρτήματα στις γραμμές συναρμολόγησης ακριβώς τη στιγμή που απαιτούνται, χωρίς διακοπή:

Οι καμπίνες της βαριάς γκάμας που κατασκευάζονται στο Blainville-sur-Orne μεταφέρονται στο Bourg-en-Bresse για συναρμολόγηση.

Οι κινητήρες και οι άξονες που παράγονται στα εργοστάσια της Lyon μεταφέρονται στο Blainville-sur-Orne για να ενσωματωθούν στα φορτηγά μεσαίας κατηγορίας.

Αυτή η στρατηγικής σημασίας εφοδιαστική ροή καλύπτεται πλέον σχεδόν εξ ολοκλήρου από 100% ηλεκτρικά φορτηγά.

22 Renault Trucks E-Tech T vehicles σε σύστημα εναλλασσόμενων δρομολογίων

Για την απανθρακοποίηση της μεταφοράς καμπινών βαριάς κατηγορίας και κινητήρων και αξόνων μεσαίας κατηγορίας, η Renault Trucks και η Malherbe χρησιμοποιούν έναν στόλο 22 ηλεκτρικών φορτηγών Renault Trucks E-Tech T:

11 οχήματα στο βόρειο άξονα (Blainville – Vironvay – Auxerre – επιστροφή)

11 οχήματα στο νότιο άξονα (Auxerre – Mâcon – Bourg-en-Bresse – Λυών – επιστροφή)

Χάρη σε μια σειρά διαδοχικών αλλαγών (αντικατάσταση ηλεκτρικών φορτηγών, οδηγών και ρυμουλκούμενων), κάθε ηλεκτρικό φορτηγό διανύει ημερησίως 810 χλμ. στο βόρειο άξονα και 704 χλμ. στο νότιο.

Το σύστημα αυτό επιτρέπει την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων χωρίς διακοπή της μεταφοράς του φορτίου.



Σχεδιασμένο για συνεχή ροή μεταφορών

Το σύστημα βασίζεται σε τέσσερις κύκλους οδηγών, τέσσερις κύκλους ηλεκτρικών φορτηγών και έναν πλήρη κύκλο φόρτωσης (καμπίνες στην αναχώρηση και κινητήρες-άξονες στην επιστροφή):

Τα ηλεκτρικά φορτηγά αναχωρούν από το κέντρο της Malherbe στο Vironvay, μεταφέροντας κινητήρες και άξονες από τα εργοστάσια της Lyon στο εργοστάσιο της Renault Trucks στο Blainville-sur-Orne.

Στη συνέχεια επιστρέφουν φορτωμένα με καμπίνες φορτηγών, με αλλαγή ηλεκτρικών φορτηγών και οδηγών στο Vironvay, την Auxerre και το Mâcon, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη ροή.

Οι μπαταρίες φορτίζονται σε κάθε στάδιο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων των οδηγών, καθώς η Malherbe έχει επενδύσει στην εγκατάσταση ιδιόκτητων σταθμών φόρτισης σε στρατηγικά σημεία του άξονα. Η ροή συνεχίζεται προς το Bourg-en-Bresse και τα οχήματα επιστρέφουν στη Lyon, όπου τα ρυμουλκούμενα φορτώνονται εκ νέου με κινητήρες και άξονες, συνεχίζοντας τον κύκλο. Όλα τα στάδια έχουν σχεδιαστεί ώστε να μεγιστοποιείται ο χρόνος αξιοποίησης των φορτηγών (έως και 18 ώρες ημερησίως) και παράλληλα οι οδηγοί να κινούνται σε μικρή ακτίνα γύρω από τον τόπο κατοικίας τους, καθιστώντας το επάγγελμα πιο ελκυστικό.

Με την εφαρμογή ενός 100% ηλεκτρικού συστήματος σε αυτή την κρίσιμη εφοδιαστική ροή, η Renault Trucks αποδεικνύει την αξιοπιστία και την ωριμότητα της ηλεκτρικής της πρότασης, επιτυγχάνοντας παράλληλα ετήσια μείωση εκπομπών CO₂ κατά 2.869 τόνους.