«Κανείς δεν είναι μόνος»: Το πασχαλινό «Γεύμα Αγάπης» του Δήμου Αθηναίων για τους ευάλωτους

Πιστός στις αρχές της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, ο Δήμος Αθηναίων υλοποίησε και φέτος την καθιερωμένη δράση «Γεύμα Αγάπης», απευθυνόμενος σε άστεγους και οικονομικά ευάλωτους πολίτες της πόλης.

Η πρωτοβουλία διοργανώθηκε από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων την Κυριακή του Πάσχα, στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ, προσφέροντας ένα γιορτινό τραπέζι σε εκατοντάδες συμπολίτες μας.

Μήνυμα στήριξης και ανθρώπινης επαφής

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε τη σημασία της ημέρας, τονίζοντας ότι η πόλη «ανοίγει την αγκαλιά της» σε όσους έχουν ανάγκη.

Όπως ανέφερε, η δράση δεν περιορίζεται μόνο στην προσφορά ενός γεύματος, αλλά αποτελεί μια πράξη φροντίδας, αξιοπρέπειας και ουσιαστικής ανθρώπινης επαφής, στέλνοντας το μήνυμα ότι «κανείς δεν είναι μόνος».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α., Νίκος Χρυσόγελος, επεσήμανε ότι η στήριξη των ευάλωτων ομάδων αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα, με το «Γεύμα Αγάπης» να κορυφώνει μια συνολική προσπάθεια που εντείνεται ιδιαίτερα τις ημέρες του Πάσχα.

1.300 μερίδες και στήριξη σε δομές της πόλης

Κατά τη διάρκεια της δράσης προσφέρθηκαν συνολικά 1.300 πλήρεις μερίδες φαγητού, που περιλάμβαναν παραδοσιακά πασχαλινά εδέσματα, όπως αρνί με πατάτες φούρνου, σαλάτα, φρούτο, τσουρέκι, κόκκινο αυγό και αναψυκτικό.

Σημαντικός αριθμός γευμάτων διανεμήθηκε και σε δομές φιλοξενίας της πόλης, μεταξύ των οποίων το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, η Εστία των Αθηνών και οργανώσεις όπως οι Γιατροί του Κόσμου και η Equal Society.

Περιβαλλοντικό μήνυμα και ευρεία συμμετοχή

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε φέτος και στην περιβαλλοντική διάσταση της δράσης, με τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών, ξύλινων μαχαιροπίρουνων, καθώς και κάδων κομποστοποίησης και ανακύκλωσης.

Το γεύμα αποτέλεσε προσφορά της Lidl Hellas, ενώ την υλοποίηση της εκδήλωσης στήριξαν ενεργά φορείς του Δήμου, όπως ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, η Δημοτική Αστυνομία και η Διεύθυνση Καθαριότητας.

Σημαντική συμβολή φορέων και πολιτών

Καθοριστική ήταν και η συμβολή δεκάδων οργανισμών, επιχειρήσεων, σχολείων και πολιτών, που μέσω δωρεών και προσφορών ενίσχυσαν το έργο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. κατά την εορταστική περίοδο.

Η ευρεία αυτή κινητοποίηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης προς τους πιο ευάλωτους συμπολίτες.