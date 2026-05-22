Κανέλλη για Κωνσταντοπούλου: «Λυπάμαι, αυτό που βλέπω μου προκαλεί οίκτο»

Η Λιάνα Κανέλλη / Eurokinissi
Μαρία Κατρινάκη

Τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, κλήθηκε να σχολιάσει η Λιάνα Κανέλλη, στην εμφάνισή της στην εκπομπή «Action Τώρα» του Action24. Η βουλευτής του ΚΚΕ περιορίστηκε να εκφράσει πως της προκαλεί «οίκτο» και πως νιώθει πραγματικά λύπη.

«Λυπάμαι βαθιά. Λυπάμαι. Αυτό που βλέπω μου δημιουργεί οίκτο. Δεν πρόκειται να αναλύσω περισσότερο τα συναισθήματά μου. Τα είπα και τελείωσα. Σας έχω πει, δεν αφιερώνω πάνω από μερικά δευτερόλεπτα. Η λέξη οίκτος δεν διαρκεί ούτε ένα δευτερόλεπτο», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κανέλλη.

Όταν οι δημοσιογράφοι επισήμαναν ότι η κ. Κωνσταντοπούλου κατάφερε να «βγάλει από τα ρούχα της» ακόμη και την κ. Κομνηνάκα, η οποία θεωρείται από τις πιο ευγενικές παρουσίες της Βουλής, η κ. Κανέλλη απάντησε: «Δεν σας προκαλεί λύπη αυτό; Ποιος από εσάς χαίρεται όταν εξωθείται να βγάλει τον κακό του εαυτό; Σας αρέσει;».

