Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση εκτυλίχθηκε στην πρεμιέρα της Αλέκας Κανελλίδου και του Γιάννη Γιαννουσάκη στο Melissa Music Theatre, στην οδό Ακαδημίας, το βράδυ της Παρασκευής (20/11). Ο Αντώνης Ρέμος, που βρέθηκε εκεί μαζί με την Υβόννη Μπόσνιακ και αγαπημένους φίλους, ανέβηκε στη σκηνή, τραγούδησε με τη σπουδαία ερμηνεύτρια και συγκίνησε με τα τρυφερά λόγια του για τη σχέση της με τον γιο της.

Στην πρεμιέρα της μουσικής παράστασης, που διαρκεί δυόμισι ώρες και παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή, βρέθηκαν ο Αντώνης Ρέμος με την Υβόννη Μπόσνιακ, η κουμπάρα τους Μαρία Μπεκατώρου και αγαπημένοι τους φίλοι, προκειμένου να απολαύσουν και να τιμήσουν την Αλέκα Κανελλίδου και τη συνεργασία της με τον γιο της, Γιάννη Γιαννουσάκη.

Η Αλέκα Κανελλίδου είναι μία από τις πιο αγαπημένες φωνές του Αντώνη Ρέμου και της Υβόννης Μπόσνιακ. Μάλιστα, η συγκεκριμένη βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ερμηνεύτρια και ο Αντώνης Ρέμος γνωρίστηκαν για πρώτη φορά από κοντά.

Ο Αντώνης Ρέμος, η Υβόννη Μπόσνιακ, η Μαρία Μπεκατώρου και η υπόλοιπη παρέα εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη μουσική παράσταση, ενώ δεν έλειψαν και οι αναμνηστικές φωτογραφίες από τη συνάντηση τους.

Η Αλέκα Κανελλίδου κάλεσε τον Αντώνη Ρέμο στη σκηνή για τα «Δίδυμα φεγγάρια»

Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της πρεμιέρας ήταν όταν η Αλέκα Κανελλίδου κάλεσε τον Αντώνη Ρέμο να ανέβει στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί τα «Δίδυμα φεγγάρια».

Η ερμηνεύτρια γνώριζε ότι πρόκειται για το αγαπημένο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου και θέλησε να το μοιραστούν επί σκηνής. Εκείνος ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή της και οι δύο καλλιτέχνες χάρισαν στο κοινό ένα ιδιαίτερο ντουέτο.

Τα συγκινητικά λόγια του Ρέμου για τη σχέση της Κανελλίδου με τον γιο της

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος μίλησε με πολλή αγάπη για τη σχέση της Αλέκας Κανελλίδου με τον γιο της, Γιάννη Γιαννουσάκη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε με τρυφερότητα στον δεσμό μητέρας και γιου που διέκρινε παρακολουθώντας τους μαζί στη σκηνή, αλλά και στη μουσική τους συνεργασία, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα.

Στη συνέχεια, η Αλέκα Κανελλίδου τού ζήτησε να ερμηνεύσει ένα δικό του τραγούδι, επιθυμία που εξέφρασε και το κοινό. Ο Αντώνης Ρέμος ανταποκρίθηκε και τραγούδησε το αγαπημένο «Έτσι ξαφνικά».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με θερμά χειροκροτήματα για την Αλέκα Κανελλίδου και τον Γιάννη Γιαννουσάκη.

Πλήθος γνωστών προσώπων έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της Αλέκας Κανελλίδου και του Γιάννη Γιαννουσάκη. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν τη μουσική βραδιά και φωτογραφήθηκαν μαζί με τους δύο καλλιτέχνες, χαρίζοντας όμορφα στιγμιότυπα από την εκδήλωση.

Η Αλέκα Κανελλίδου και ο Γιάννης Γιαννουσάκης συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους κάθε Παρασκευή στο Melissa Music Theatre, προσφέροντας στο κοινό μια μουσική παράσταση δυόμισι ωρών.