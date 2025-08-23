Βόλος: Κανένα ίχνος από τον 40χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές για τον εντοπισμό του 40χρονου δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο. Ο άνδρας δολοφόνησε εν ψυχρώ με μαχαίρι την σύζυγό του και μητέρα των 4 παιδιών του.



Μετά το έγκλημα, ο άνδρας τράπηκε σε φυγή για να γλιτώσει τη σύλληψη. Οι αστυνομικοί έχουν «χτενίσει» όλη την περιοχή, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Το φονικό έγινε την Παρασκευή 22 Αυγούστου όταν δράστης και θύμα τσακώθηκαν με αποτέλεσμα ο 40χρονος να αρπάξει το μαχαίρι, να τραυματίσει την σύζυγό του και να την κυνηγήσει καθώς εκείνη έψαχνε μέρος να κρυφθεί. Εν τέλει ο 40χρονος την σταμάτησε στην είσοδο της πολυκατοικίας και την μαχαίρωσε θανάσιμα, μπροστά στα παιδιά τους που έκλαιγαν και του ζητούσαν να σταματήσει.



Οι αρχές φοβούνται, ότι ο 40χρονος, μπορεί να έχει αφαιρέσει ήδη τη ζωή του.

Το ποινικό παρελθόν του δράστη

Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο 40χρονος δράστης, σύμφωνα με την Αστυνομία:



Την 28/06/2025 από Αστυνομικούς του Α.Τ Βόλου, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, για την ακούσια ψυχιατρική του εξέταση, ένεκα απόπειρας αυτοκτονίας που είχε προβεί την 01:30 της ιδίας και αφού εξετάσθηκε από αρμόδιους Ψυχιάτρους, διαγνώσθηκε ότι χρήζει νοσηλείας και νοσηλεύθηκε στο Τμήμα Ψυχιατρικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Την 18/11/2024, είχε συλληφθεί από την Υ.Α Βόλου, για διοικητική απέλαση.

Την 09/10/2019 & την 24/10/2019, είχε συλληφθεί από την Υ.Α Βόλου για παράβαση Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών καθόσον κατείχε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (ακατέργαστη κάνναβη (χασίς).

Την 25/10/2018 έως 05/12/2018 κρατήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, με ποινή φυλάκισης ενός έτους για παράβαση άρθρου 225 Π.Κ. «ψευδής ανωμοτί κατάθεση» & την 17/03/2020 έως 02/07/2020, κρατήθηκε στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης, με ποινή φυλάκισης τέσσερα έτη και έξι μήνες, για παράβαση άρθρου 187 Π.Κ. «εγκληματική οργάνωση» & Παράβαση Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών – πώληση ναρκωτικών ουσιών, πράξη για την οποία είχε συλληφθεί την 18/12/2019 από το Τ.Α Πέλλας.

Την 12/10/2013 & την 18/10/2013 είχε συλληφθεί από το Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας Καστοριάς, για παράβαση άρθρου 217 Π.Κ. «Πλαστογραφία» & Νομοθεσία Περί Αλλοδαπών – Ανεπιθύμητοι αλλοδαποί και παράνομη είσοδος & Απόφαση Τριμελούς Πλημ/κειου Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.