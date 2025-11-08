Κάνιε Γουέστ: Οι απαράβατοι κανόνες στη Μπιάνκα σχετικά με διατροφή, γυμναστική και ηλιοθεραπεία

Κάθε άλλο παρά ''χαλαρός'' θα έλεγες ότι είναι ο Κάνιε Γουέστ όσον αφορά το τι κάνει η γυναίκα του στο σώμα της. Μάλιστα ο 48χρονος ράπερ είναι ακριβώς το αντίθετο, καθώς σύμφωνα με την Daily Mail ελέγχει λεπτομερώς τι τρώει η Μπιάνκα Σενσόρι στο πλαίσιο της ''σφιχτής'' δίαιτάς της και πόσο συχνά γυμνάζεται.

Όπως λέγεται, ζήτησε από την 30χρονη να παραμείνει λεπτή, ώστε να δείχνει όσο το δυνατόν πιο εντυπωσιακή με τα πολύ στενά σύνολα που φοράει, όπως σετ με μπούστο, εσώρουχα και διαφανή φορέματα.

Ο Κάνιε Γουέστ που είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών, παραγγέλνει ορεκτικά μόνο όταν δειπνούν σε εστιατόριο, ενώ όταν είναι στο σπίτι την αναγκάζει να χρησιμοποιεί στο δείπνο μικρότερα πιάτα σαλάτας αντί για μεγάλα, ώστε οι μερίδες της να είναι υπό έλεγχο.

Ο σταρ επίσης δεν θέλει να την δει πιο μαυρισμένη, ούτε της επιτρέπει να κάνει piercings και τατουάζ, επειδή πιστεύει ότι αυτό θα την κάνει να φαίνεται ''συνηθισμένη'', σύμφωνα με μια πηγή.

Φωτογραφία: Reuters

Από την άλλη, ο Κάνιε Γουέστ τρώει το αγαπημένο του γεύμα - τηγανητό κοτόπουλο με μακαρόνια και τυρί - όσο συχνά θέλει, ενώ φορώντας συχνά φούτερ και φόρμες καλύπτει τα όποια παραπανίσια κιλά.

Το ανατρεπτικό στην όλη υπόθεση όμως, είναι ότι η Μπιάνκα Σενσόρι δεν ενοχλείται καθόλου με όλα αυτά. «Στην Μπιάνκα αρέσει να επιδεικνύει το σώμα της, λατρεύει να επιδεικνύει τις καμπύλες της, είναι κάπως επιδειξιομανής. Κανείς δεν ξέρει αν αυτή είναι η πραγματική της ανάγκη ή αν ο Κάνιε της έχει κάνει πλύση εγκεφάλου» αναφέρει μια άλλη πηγή εξηγώντας ότι μπορεί πολλές γυναίκες να το μισούσαν αυτό όμως στην ίδια αρέσει επειδή νιώθει ότι ο σύζυγός της την στηρίζει και τη βοηθά να δείχνει όσο πιο όμορφη μπορεί. Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες η Μπιάνκα Σενσόρι, μετρά τους πόντους στη μέση της, αλλά αυτό γίνεται για να σχεδιάζει τα ρούχα της και όχι για να κρατάει το βάρος της υπό έλεγχο.

Όσον αφορά τη γυμναστική και το μαύρισμα, ο Κάνιε της ζητά να γυμνάζεται καθημερινά κάνοντας περπάτημα, τρέξιμο ή διατάσεις, ενώ συχνά γυμνάζονται και μαζί για να είναι πιο διασκεδαστικό και να μην μαυρίσει γιατί σιχαίνεται τις ρυτίδες μαυρίσματος.