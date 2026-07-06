Κανιβαλισμός στην Αυστραλία: Μητέρα υποστηρίζει ότι σκότωσε και έφαγε μέρη του σώματος του γιου της

Μια 32χρονη γυναίκα, μητέρα ενός 4χρονου αγοριού, στην Κεντρική Ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, στην Αυστραλία, προσήλθε αυτοβούλως πριν λίγες μέρες σε αστυνομικό τμήμα στο Γουάιονγκ και ομολόγησε στις αρχές πως σκότωσε τον γιο της, όπως και ότι στη συνέχεια κατανάλωσε μέρη του σώματός του.

Μετά την ομολογία του αδιανόητου εγκλήματος της δολοφονίας και κανιβαλισμού, οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι όπου διέμεναν η μητέρα με το παιδί, ένα διαμέρισμα κοινωνικής κατοικίας, και πράγματι εντόπισαν το άψυχο σώμα του παιδιού, το οποίο έφερε σοβαρά τραύματα στα χέρια. Σημειώνεται πως βάσει των πρώτων εκτιμήσεων των ειδικών, το παιδί είχε χάσει τη ζωή του αρκετές μέρες πριν.

Υποψίες για παραμέληση του παιδιού στο παρελθόν

Η μονογονεϊκή οικογένεια είχε μετακομίσει στην περιοχή πριν πέντε μήνες, προκειμένου να απομακρυνθεί από περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Εξού και οι κοινωνικές υπηρεσίες της Νέας Νότιας Ουαλίας είχαν έρθει σε επαφή με την οικογένεια τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από την τραγωδία, ενώ και τον περασμένο Ιανουάριο είχε υπάρξει παρέμβασή τους.

Πιο συγκεκριμένα, κοινωνικοί λειτουργοί είχαν επισκεφθεί το σπίτι και είχαν εξετάσει το παιδί για τυχόν κίνδυνο παραμέλησης, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι η μητέρα του είναι χρήστρια ουσιών. Παρόλ' αυτά τότε δεν είχαν προκύψει επαρκή στοιχεία σχετικά με φερόμενη κατάχρηση ναρκωτικών ή αλκοόλ και το παιδί παρέμεινε υπό την επιμέλειά της μητέρας του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ανησυχία για την κατάσταση του παιδιού είχε εκφράσει συγγενικό πρόσωπο από τις αρχές του 2024, με τις κοινωνικές υπηρεσίες να αποφασίζουν την παραπομπή της γυναίκας σε πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης, ενώ η Daily Mail αναφέρει ότι η 32χρονη είχε στο παρελθόν εμπλακεί σε υποθέσεις ενδοοικογενειακών διαφορών με μέλη της οικογένειάς της, ενώ είχαν εκδοθεί εις βάρος της περιοριστικά μέτρα.

Revealed: The mum suspected of cannibalism after the 'extremely confronting' discovery of her dead son - and her awful confession to cops https://t.co/17qF0WXRm9 — Daily Mail (@DailyMail) July 6, 2026

Σοκ στην τοπική κοινωνία

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε σοκ μετά από την είδηση για τον κανιβαλισμό και περίπου 40 κάτοικοι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Γουάιονγκ για να τιμήσουν τη μνήμη του τετράχρονου.

Παράλληλα, γείτονες της οικογένειας περιγράφουν στα Μέσα τη 32χρονη γυναίκα ως ήσυχη και ευγενική, που δεν είχε κινήσει υποψίες, ενώ για το παιδί είπαν πως έμοιαζε χαρούμενο και φροντισμένο.

Στη συγκέντρωση μνήμης του 4χρονου, παιδιά άφησαν τα αγαπημένα τους παιχνίδια, ενώ άλλοι άφησαν μπαλόνια με τον Spider-Man.

Ορίστηκε δίκη για τον Σεπτέμβρη

Η αστυνομία παρέμενε στο σημείο της τραγωδίας ακόμη και δύο ημέρες μετά τη σύλληψη της γυναίκας, με το κτίριο να έχει αποκλειστεί.



Λούτρινα παιχνίδια και κάρτες στη μνήμη του παιδιού τοποθετήθηκαν έξω από την είσοδο.



Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι αρχές υποστηρίζουν ότι η γυναίκα σκότωσε τον γιο της στις 4 Ιουλίου, μεταξύ 16:00 και 17:00. Η 32χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία και εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου το Σάββατο, όπου απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισής της με εγγύηση.



Η υπόθεση θα εξεταστεί ξανά στο δικαστήριο του Γουάιονγκ την 1η Σεπτεμβρίου.