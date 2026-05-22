Κάννες: Η Μις Βενεζουέλα εμφανίστηκε με αίματα στο πρόσωπο - Κατήγγειλε επίθεση από γνωστό στυλίστα

Πίσω από τη λάμψη και τα φλας που άστραψαν και φέτος στις Κάννες φαίνεται πως εκτυλίχθηκε ένα σοκαριστικό περιστατικό. Η Μις Βενεζουέλα 2025, Andrea del Val, εμφανίστηκε σε βίντεο με αίματα στο πρόσωπο, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε επίθεση από τον γνωστό στυλίστα Giovanni Laguna μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, ενώ η 29χρονη βρισκόταν στη γαλλική Ριβιέρα με αφορμή το Φεστιβάλ των Καννών. Το βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στα social media προκάλεσε έντονη αναστάτωση, καθώς τη δείχνει εμφανώς τραυματισμένη, να καταγράφει με το κινητό της τόσο τα σημάδια στο αιμόφυρτο πρόσωπό της όσο και την κατάσταση που επικρατούσε στο δωμάτιο.

«Κοιτάξτε, αυτό έκανε ο Giovanni Laguna. Συγχαρητήρια, Giovanni, αυτό ήθελα, να δείξεις ποιος είσαι», ακούγεται να λέει στα ισπανικά η Andrea del Val, στρέφοντας στη συνέχεια την κάμερα στον χώρο, όπου φαίνονται αντικείμενα και έπιπλα αναποδογυρισμένα.

🚨🇻🇪 Miss Venezuela Andrea del Val was brutally attacked in her Cannes hotel room.



Celebrity stylist Giovanni Laguna allegedly stabbed her in the face with scissors during the film festival.https://t.co/MJPhdh9Yio https://t.co/vFuun2ez6s — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 22, 2026

Η αστυνομία κλήθηκε από ενοίκους του ξενοδοχείου

Σύμφωνα με διεθνή και μέσα ενημέρωσης της Λατινικής Αμερικής, ένοικοι του πολυτελούς ξενοδοχείου ειδοποίησαν την αστυνομία όταν άκουσαν φωνές, χτυπήματα και ενδείξεις έντονης σωματικής πάλης να προέρχονται από το δωμάτιο.

Ο 33χρονος Giovanni Laguna φέρεται να τέθηκε υπό κράτηση από τις γαλλικές αρχές, όπως αναφέρει η New York Post. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και το οποίο αποδίδεται στον Ισπανό δημοσιογράφο Jordi Martin, ο στυλίστας εμφανίζεται να συνοδεύεται από αστυνομικούς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του, ενώ οι γαλλικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Η Andrea del Val φέρεται να έλαβε ιατρική φροντίδα μετά το συμβάν, ενώ σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.

Το τι προηγήθηκε του επεισοδίου δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για καβγά που φέρεται να ξέφυγε από τον έλεγχο, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ποιος είναι ο Giovanni Laguna

Ο Giovanni Laguna είναι γνωστός στον χώρο των καλλιστείων και της μόδας στη Λατινική Αμερική, έχοντας συνεργαστεί με μοντέλα, celebrities και βασίλισσες ομορφιάς. Από το 2023 αναφέρεται ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Miss Universe Colombia, ενώ έχει συνδεθεί επαγγελματικά και με τη Fátima Bosch, τη Μεξικανή που κατέκτησε τον τίτλο της Miss Universe 2025.

Η Andrea del Val, από την πλευρά της, είναι μοντέλο και ηθοποιός από τη Βενεζουέλα, με παρουσία σε διαγωνισμούς ομορφιάς. Έχει συστηθεί διεθνώς ως Miss Venezuela Global 2025 και στο παρελθόν είχε διακριθεί και σε άλλους θεσμούς καλλιστείων.