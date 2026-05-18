«Κάνω live μέχρι να δώσει ο αλγόριθμος»: Βίντεο για το κόμμα Καρυστιανού προκαλεί αντιδράσεις

Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, στο οποίο φαίνονται διεργασίες στο κόμμα Καρυστιανού με τη συγκέντρωση υπογραφών και παράλληλα γίνεται αναφορά στον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων και στη δυναμική διάδοσης περιεχομένου πριν από πολιτικές ανακοινώσεις.



Στο επίμαχο υλικό, που συνδέεται με διαδικτυακή μετάδοση ενόψει της ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα, ακούγεται η χαρακτηριστική φράση: «Μεταδίδω live μέχρι να δώσει ο αλγόριθμος, μετά θα γίνει ένας ψιλοχαμούλης», προκαλώντας συζητήσεις για τον ρόλο των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης στη διάδοση πολιτικού περιεχομένου, φέρνοντας ξανά στη δημόσια συζήτηση το ζήτημα της χρήσης bots και του επηρεασμού της κοινής γνώμης στο διαδίκτυο.

«Ο κύριος που κάνει την ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού με την παρουσία της έχει το όνομα του στα social γραμμένο στα Ρώσικα….θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;…αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς», έγραψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο Χ.

Ο κύριος που κάνει την ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της @mkaristianou με την παρουσία της έχει το όνομα του στα social γραμμένο στα Ρώσικα….θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;…αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς https://t.co/3MIDNAHh9a — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 17, 2026

Σύμφωνα με όσα έχουν κατά καιρούς αναφερθεί, πριν από τις μεγάλες κινητοποιήσεις και πολιτικά γεγονότα, είχαν εντοπιστεί εκτεταμένες διαδικτυακές καμπάνιες με ύποπτη δραστηριότητα, ενώ είχε τεθεί το ενδεχόμενο εμπλοκής λογαριασμών εκτός Ελλάδας.



Ειδικοί εξηγούν ότι τα bots είναι αυτοματοποιημένα προγράμματα που μπορούν να δημιουργούν μαζική και συντονισμένη διάδοση περιεχομένου, επηρεάζοντας τη δημόσια συζήτηση μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ενώ η ανίχνευσή τους γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη όσο εξελίσσεται η τεχνολογία.



Το περιστατικό επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από την επιρροή των social media σε πολιτικές διεργασίες και τη διαχείριση της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο, σε ένα περιβάλλον όπου η διάκριση μεταξύ οργανικής και τεχνητής απήχησης γίνεται ολοένα και πιο θολή.