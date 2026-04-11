Κανονικά θα διεξαχθεί ο ρουκετοπόλεμος στη Χίο στη σκιά του σοβαρού τραυματισμού 4 ατόμων

Κανονικά θα διεξαχθεί τελικά ο φετινός ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο της Χίου, σύμφωνα με την απόφαση που οριστικοποιήθηκε.

Όπως μετέδωσε ο Πολίτης Χίου, στις 18:00 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου θα ξεκινήσει η κοινή παρέλαση των συνεργείων του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής από το Πετροκάραβο, σε μία κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί και επισήμως την έναρξη της τελικής φάσης για τη φετινή διεξαγωγή του εθίμου.



Λίγο αργότερα, τα συνεργεία θα κατευθυνθούν στις προγραμματισμένες θέσεις ρίψεων, από όπου και θα οργανωθεί η εξέλιξη του ρουκετοπόλεμου.

Το πρόγραμμα των παύσεων

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του εθίμου, έχουν προβλεφθεί και συγκεκριμένες παύσεις στις ρίψεις, ώστε να διευκολυνθεί η ασφαλής προσέλευση και μετακίνηση του κόσμου προς τις δύο ενορίες.



Συγκεκριμένα, παύση στις ρίψεις θα πραγματοποιηθεί από τις 22:30 έως τις 23:00, ενώ νέα διακοπή έχει προγραμματιστεί και για τις 00:15, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η παρουσία των πιστών στις εκκλησίες κατά την κορύφωση της αναστάσιμης βραδιάς.

Τέλος στην αγωνία

Οι συζητήσεις των προηγούμενων ημερών είχαν αφήσει θολό το τοπίο, με αρκετούς να θεωρούν ακόμη και πιθανή την αναβολή ή τη μη πραγματοποίηση του εθίμου.



Το βαρύ κλίμα είχε διαμορφωθεί στον απόηχο της υπόθεσης με την ανάφλεξη σε χώρο κατασκευής ρουκετών, αλλά και των δικαστικών εξελίξεων που ακολούθησαν.



Είχαν προηγηθεί συγκεντρώσεις συμπαράστασης προς τους συλληφθέντες εγκαυματίες από κατοίκους του Βροντάδου, τόσο έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση όσο και στην Εισαγγελία Χίου, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει ανοιχτά την ανησυχία της για την πορεία του εθίμου.

