«Κανονικός χειμώνας, όπως παλιά»: Το σχόλιο του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό

Τσουχτερό είναι το κρύο σε αρκετές περιοχές της χώρας από το πρωί του Σαββάτου με το σκηνικό του καιρού να είναι άκρως χειμερινό.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σχολίασε τον σημερινό καιρό, αναφέροντας ότι «ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί».

Η ανάρτηση Κολυδά

«Χειμωνιάτικο το σκηνικό στη χώρα. Ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, δίνοντας αίσθηση μεγαλύτερου ψύχους. Νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ στα ορεινά δεν λείπουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις. Χωρίς ακρότητες, αλλά με διάρκεια: ψύχος, άνεμος και καθαρά χειμερινός χαρακτήρας. Με λίγα λόγια: κανονικός χειμώνας, όπως παλιά» έγραψε o κ. Κολυδάς.

ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 17, 2026

Ο καιρός την Κυριακή (18/1)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Κυριακή στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής, της κεντρικής Μακεδονίας και τη Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 10, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.