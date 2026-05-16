«Κάντε μία προσευχή για μένα»: Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου μετά τον τραυματισμό του

Ο Σταύρος Φλώρος μετά από περίπου μία εβδομάδα από τότε που υπέστη τον σοβαρό τραυματισμό του στο Survivor, έκανε την πρώτη του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή του ο 22χρονος ευχαριστεί όλους όσοι του έστειλαν μήνυμα υποστήριξης μετά τον σοβαρό του τραυματισμό όταν τουριστικό σκάφος τον χτύπησε ενώ έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο.

Συνέπεια αυτού του τραυματισμού ήταν να ακρωτηριαστεί στο αριστερό πόδι ενώ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού.

Σημειώνεται πως ο Σταύρος Φλώρος αναμένεται να μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Μαϊάμι, όπου θα υποβληθεί σε μια σειρά επεμβάσεων στον δεξιό αστράγαλο από Έλληνα γιατρό.

Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου

«Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα είναι ατελείωτα, τα λόγια πραγματικά περισσεύουν. Πώς γίνεται κάποιος να μη χαμογελάει με όλα αυτά; Δυστυχώς, δεν νομίζω πως είναι εφικτό να απαντήσω σε όλα αυτά τα μηνύματα, οπότε ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους. Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα, ώστε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά» γράφει ο Σταύρος Φλώρος στην ανάρτησή του, με τον ίδιο να στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στο κοινό του.