Ένα βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετό για να προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Έφη Θώδη επέλεξε να εκφράσει δημόσια την αγανάκτησή της για τις καταστροφικές πυρκαγιές, απευθυνόμενη προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Χωρίς περιστροφές και με εμφανή ένταση στη φωνή της, η γνωστή τραγουδίστρια κατέγραψε το μήνυμά της σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

Οι αιχμηρές αναφορές της

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η Έφη Θώδη απευθύνεται ονομαστικά στον πρωθυπουργό και διατυπώνει προσωπικές απόψεις και χαρακτηρισμούς για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα με τις πυρκαγιές και τις φυσικές καταστροφές.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Καντέμη Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες... Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις...»

Πρόκειται για προσωπικές απόψεις

Οι αναφορές και οι χαρακτηρισμοί που διατυπώνει η τραγουδίστρια αποτελούν δικές της προσωπικές απόψεις, τις οποίες εξέφρασε μέσα από το συγκεκριμένο βίντεο.

Το περιεχόμενο του βίντεο περιλαμβάνει ισχυρισμούς και χαρακτηρισμούς που δεν τεκμηριώνονται από στοιχεία και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα.

Το βέβαιο είναι ότι η συγκεκριμένη εμφάνισή της δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητη, καθώς οι φράσεις και το έντονο ύφος που χρησιμοποίησε είναι ιδιαίτερα αιχμηρές και αναμένεται να προκαλέσουν έντονες συζητήσεις.