Κάντο όπως ο δήμος Νισύρου: Χορήγησε επίδομα σίτισης και στέγασης στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Η εύρεση στέγης αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς, ειδικά για τους αναπληρωτές και τους νεοδιόριστους που μετακινούνται σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε περιοχές με υψηλό κόστος ζωής. Τα ακριβά ενοίκια, σε συνδυασμό με τους σχετικά χαμηλούς μισθούς, καθιστούν δύσκολη την αξιοπρεπή διαβίωση γεγονός που συχνά τους οδηγεί σε παραιτήσεις.

Ο εισαγωγικός μισθός για έναν νεοδιόριστο εκπαιδευτικό ανέρχεται κοντά στα 800 ευρώ για το πρώτο έτος υπηρεσίας κι αυτό καθιστά σχεδόν αδύνατη την κάλυψη της διαβίωσης σε περιοχές μάλιστα που συχνά πλήττονται από το φαινόμενο της «υπερτουριστικοποίησης», που εκτοξεύει τις τιμές των ενοικίων και περιορίζει δραματικά τη διαθεσιμότητα των ακινήτων.

Λύσεις υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει διάθεση και το παράδειγμα δίνει ένα μικρό νησί στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, η Νίσυρος.

Επίδομα ως ελάχιστο «ευχαριστώ» στους αναπληρωτές

Το ελάχιστο «ευχαριστώ» στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στον τόπο τους, απέδωσε με απόφασή του ο δήμος του νησιού, ενισχύοντάς τους με χρηματικό επίδομα στήριξης.



Όπως δήλωσε μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος του νησιού κ. Χριστοφής Κορωναίος πρόκειται για το επίδομα στέγασης και σίτισης που χορηγήθηκε σε 13 εκπαιδευτικούς (αναπληρωτές) όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στη Νίσυρο.



Τα ποσά αυτά, έχουν ήδη μεταφερθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων και αντιστοιχούν στους μήνες από Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο.

«Δεν είναι μόνοι - Τους στηρίζουμε έμπρακτα»

«Η πρωτοβουλία αυτή, σημείωσε ο δήμαρχος του νησιού, δεν αποτελεί μια απλή διοικητική πράξη. Είναι η χειροπιαστή υλοποίηση μιας δέσμευσης που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή, μπροστά στους πολίτες και μπροστά στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς: ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν να υπηρετήσουν την παιδεία στην ακριτική νησιωτική Νίσυρο δεν θα είναι μόνοι, ούτε αβοήθητοι. Στηρίζουμε έμπρακτα, εκείνους που καθημερινά κρατούν ζωντανά τα σχολεία μας, γεμίζουν τις τάξεις με γνώση και φροντίζουν τα παιδιά μας».



Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 200 ευρώ μηνιαίως για κάθε εκπαιδευτικό και, όπως διευκρίνισε ο δήμαρχος, «τα χρήματα που διατέθηκαν προήλθαν από την ανακατανομή πόρων με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν είναι δάνειο, δεν είναι ευκαιριακή παροχή. Είναι θεσμική δέσμευση που θα συνεχιστεί».