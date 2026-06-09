Καουάι Λέοναρντ στο ΣΕΦ: Το ενδεχόμενο να παίξει στην Ελλάδα και η φωτογραφία με Μπαρτζώκα

Ο Καουάι Λέοναρντ, ένας παίκτης που ανήκει στην ελίτ του μπάσκετ, βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και παρακολούθησε τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού AKTOR. Γνωστή είναι η σχέση του με τον Κόρι Τζόσεφ από τότε που ήταν συμπαίκτες στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Τι απάντησε για το παιχνίδι και το ενδεχόμενο να παίξει στην Ελλάδα

«Ναι, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα.

Ήρθα να υποστηρίξω τον Ολυμπιακό και η εμπειρία είναι πολύ διασκεδαστική μέχρι στιγμής.

Ποτέ δεν ξέρεις, κάποια στιγμή ίσως παίξω στην Ελλάδα. Ίσως παίξουν τα παιδιά μου...»

Έπειτα φωτογραφήθηκε με τον προπονητή των «ερυθρόλευκων», που ανέβασαν τη φωτογραφία στα social media χρησιμοποιώντας τη λεζάντα: «Ο σεβασμός αναγνωρίζει τον σεβασμό» και τον ευχαρίστησαν που βρέθηκε στο Φάληρο να υποστηρίξει την ομάδα τους.