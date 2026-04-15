«Καποδίστριας»: Ανοίγει τα φτερά του για Ευρώπη, ΗΠΑ και Αυστραλία συνοδεία… Ευζώνων!

Ένας δυναμικός φόρος τιμής στην ελληνική ιστορία και ταυτότητα φτάνει στο παγκόσμιο κοινό. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της στην Ελλάδα, η ταινία «Καποδίστριας» του διεθνώς αναγνωρισμένου σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, διαγράφει διεθνή πορεία με προβολές σε όλη την Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Βόρεια Αμερική, με αποκορύφωμα μια παράλληλη μονοήμερη κινηματογραφική εκδήλωση σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 22 Απριλίου.

φωτογραφία Λεωνίδας Ζάρκος

Στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ

Το κοινό σε όλη την Αμερική θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει τον «Καποδίστρια» σε πάνω από 600 κινηματογραφικές αίθουσες για μία μόνο ημέρα, στις 22 Απριλίου 2026. Την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο των προβολών, ο πρωταγωνιστής της ταινίας Αντώνης Μυριαγκός θα παρευρεθεί στο Pickwick Theatre, προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να τον γνωρίσει από κοντά.

Των προβολών της 22ας Απριλίου θα έχει προηγηθεί σειρά ειδικών εκδηλώσεων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικών previews στο Σικάγο και στο Σαν Φρανσίσκο. Στο Σικάγο, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας σε συνεργασία με το Hellenic Foundation, το Pickwick Theatre και το Hellenic Film Society USA, θα φιλοξενήσει την προβολή στο πλαίσιο της σειράς CineΕλλάδα. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2026, στο Pickwick Theatre στο Park Ridge.

Η εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο θα παρουσιαστεί από το UHAS και το San Francisco Greek Film Festival και θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου 2026, στο Century Redwood City Cinemark Theatres. Στο πλαίσιο αυτών των ξεχωριστών βραδιών, 12 Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς της Ελλάδας, θα παραβρεθούν ως επίτιμοι προσκεκλημένοι, καθιστώντας αυτές τις προβολές μοναδικές και αξέχαστες.

φωτογραφία Λεωνίδας Ζάρκος

Συνέχεια σε Καναδά, Ευρώπη και Αυστραλία

Η ταινία επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία, φτάνοντας στις μεγάλες κινηματογραφικές αίθουσες του εξωτερικού.

• Γερμανία, Αυστρία & Ελβετία: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ταινίας ξεκινά με ειδικές προβολές στη Στουτγκάρδη και στο Ρόιτλινγκεν (16 Απριλίου), όπου ο πρωταγωνιστής Αντώνης Μυριαγκός θα συμμετάσχει σε συζήτηση (Q&A) με το κοινό. Θα ακολουθήσουν προβολές στη Ζυρίχη (19 & 26 Απριλίου), καθώς και στη Λωζάνη (19 Απριλίου), υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Γενεύη.

• Ηνωμένο Βασίλειο: O «Καποδίστριας» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους σε όλη τη χώρα στις 12 Ιουνίου.

• Καναδάς: Από τις 24 Απριλίου, η ταινία θα προβάλλεται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, μεταφέροντας το μήνυμα του Καποδίστρια στην καρδιά της Βόρειας Αμερικής.

• Αυστραλία: Αν και η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας είναι η 7η Μαΐου, το κοινό της Μελβούρνης θα έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσει νωρίτερα στο ιστορικό The Astor Theatre στις 29 Απριλίου και 3 Μαΐου, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες για το Σίδνεϊ.