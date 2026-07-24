Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Σίφνο απολαμβάνουν ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη, επιλέγοντας να μοιραστούν με τους διαδικτυακούς τους φίλους λίγες εικόνες από την καθημερινότητά τους στο νησί.

Αυτή τη φορά, στο πλευρό τους βρέθηκε και η Ρένα Μόρφη, με τον γνωστό τραγουδιστή να δημοσιεύει ένα βίντεο που γρήγορα τράβηξε την προσοχή, καθώς ήρθε λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού.

Η βόλτα στο Κάστρο της Σίφνου

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Σάκη Ρουβά στο Instagram και καταγράφει μια χαλαρή βόλτα στο Κάστρο της Σίφνου, με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο.

Η Κάτια Ζυγούλη και η Ρένα Μόρφη εμφανίζονται ευδιάθετες και χαμογελαστές, ενώ ο τραγουδιστής συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση:

«Κάποιες εικόνες μιλούν από μόνες τους. Υπέροχη στιγμή στη Σίφνο, με θέα που δύσκολα ξεχνιέται. Ευχαριστούμε Ρένα Μόρφη για τη φιλοξενία».

Η Ρένα Μόρφη δεν άφησε ασχολίαστη την ανάρτηση και απάντησε με χιούμορ γράφοντας: «Άντε και του χρόνου καπετάνιε», δείχνοντας το θερμό κλίμα που επικράτησε κατά τη συνάντησή τους.

Η εικόνα που απάντησε στις φήμες

Λίγες ώρες πριν από το συγκεκριμένο βίντεο, ο Σάκης Ρουβάς είχε δημοσιεύσει ακόμη μία κοινή φωτογραφία με την Κάτια Ζυγούλη από τις διακοπές τους.

Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, σε μια ανάρτηση που πολλοί θεώρησαν ως την πιο ξεκάθαρη απάντηση στα πρόσφατα δημοσιεύματα περί κρίσης στον γάμο τους.

Το ζευγάρι δεν επέλεξε να σχολιάσει δημόσια όσα γράφτηκαν το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο οι συνεχόμενες κοινές αναρτήσεις τους έστειλαν το δικό τους μήνυμα, χωρίς να χρειαστούν δηλώσεις ή διαψεύσεις.

Μια σχέση που μετρά πάνω από δύο δεκαετίες

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη είναι μαζί από το 2003 και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 2017, ύστερα από 14 χρόνια κοινής πορείας.

Παρότι βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας, έχουν επιλέξει να προστατεύουν την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, εμφανιζόμενοι δημόσια μόνο όταν το επιθυμούν.

Οι τελευταίες εικόνες από τη Σίφνο έγιναν δεκτές με δεκάδες θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές τους να εστιάζουν στην ήρεμη και ανέμελη ατμόσφαιρα των διακοπών τους.