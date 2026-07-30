Το «Φως στο Τούνελ» ετοιμάζεται να επιστρέψει για ακόμη μία χρονιά στο πρόγραμμα του MEGA, με την Αγγελική Νικολούλη να συνεχίζει την πολύχρονη πορεία της στην ερευνητική δημοσιογραφία.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας σεζόν, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της εκπομπής, το οποίο ξεχωρίζει για τη σκοτεινή του ατμόσφαιρα, τις κινηματογραφικές εικόνες και τη μουσική που δημιουργεί έντονη αίσθηση μυστηρίου.

«Μέσα στο ψέμα κρύβεται η αλήθεια»

Το βίντεο ανοίγει με τη φράση:

«Κάποιες φορές, μέσα στο ψέμα κρύβεται η αλήθεια και πίσω από το σκοτάδι υπάρχει το φως», λόγια που δίνουν από την πρώτη στιγμή το στίγμα της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.

Η σκηνοθετική προσέγγιση και η ατμόσφαιρα του τρέιλερ παραπέμπουν σε κινηματογραφικό θρίλερ, προϊδεάζοντας το κοινό για νέες έρευνες και υποθέσεις που αναμένεται να απασχολήσουν την εκπομπή.

Για 31η χρονιά στην πρώτη γραμμή της έρευνας

Σύμφωνα με το MEGA, το «Φως στο Τούνελ» θα συνεχίσει και φέτος να ερευνά υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη, επιδιώκοντας να αναδείξει στοιχεία που, όπως αναφέρει ο σταθμός, συχνά παραμένουν στο σκοτάδι ή στα αρχεία των Αρχών.

Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει έτσι για 31η τηλεοπτική χρονιά, συνεχίζοντας μια πορεία που έχει ταυτιστεί με πολύκροτες υποθέσεις, δημοσιογραφικές αποκαλύψεις και έρευνες που πολλές φορές συνέβαλαν στις εξελίξεις σημαντικών υποθέσεων.