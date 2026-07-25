Υπάρχουν στιγμές που μια εικόνα λέει περισσότερα από κάθε περιγραφή. Για τη Μπάγια Αντωνοπούλου, η άφιξη του πρώτου της παιδιού είναι ακριβώς μία από αυτές. Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του γιου της, η δημοσιογράφος επέλεξε να μοιραστεί ένα βίντεο που αποτυπώνει το ταξίδι της προς τη μητρότητα.

Με ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό οπτικό ημερολόγιο, άνοιξε ένα μικρό παράθυρο στις πιο προσωπικές στιγμές των τελευταίων μηνών, συγκεντρώνοντας χιλιάδες ευχές από φίλους και διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Από την αντίστροφη μέτρηση στη μεγαλύτερη στιγμή

Το βίντεο ξεκινά με μια αντίστροφη μέτρηση και συνεχίζεται με ασπρόμαυρα πλάνα από τις τελευταίες ημέρες της εγκυμοσύνης.

Λίγο αργότερα, η κάμερα καταγράφει τις στιγμές πριν από τη μετάβαση στο μαιευτήριο, αλλά και εικόνες από τον χώρο όπου ήρθε στον κόσμο ο γιος της, δημιουργώντας μια συγκινητική αφήγηση χωρίς πολλά λόγια.

Η κορύφωση έρχεται στο τέλος, όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά το νεογέννητο αγοράκι της, μαζί με την ημερομηνία γέννησής του, στις 12 Ιουλίου 2026, μια στιγμή που συγκίνησε όσους παρακολούθησαν την ανάρτηση.

«Κάποιες στιγμές δεν χωρούν σε λέξεις»

Στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, η Μπάγια Αντωνοπούλου προτίμησε λίγες μόνο λέξεις για να περιγράψει τα συναισθήματά της.

«Κάποιες στιγμές δεν χωρούν σε λέξεις. Μόνο τις ζεις, τις νιώθεις και τις κρατάς για πάντα στην καρδιά σου. Αυτή είναι μία από αυτές…», έγραψε, με το μήνυμά της να συγκεντρώνει χιλιάδες likes και δεκάδες ευχές.

Ένα νέο κεφάλαιο για την οικογένειά της

Δεν είναι η πρώτη φορά που η δημοσιογράφος μοιράζεται στιγμές μετά τον ερχομό του γιου της. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από το μαιευτήριο, έχοντας στην αγκαλιά της το νεογέννητο παιδί της, με τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση, να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της.

Το ζευγάρι ζει πλέον τις πρώτες ημέρες της νέας του καθημερινότητας ως οικογένεια, απολαμβάνοντας τις μοναδικές στιγμές που φέρνει ο ερχομός ενός παιδιού και μοιράζοντας με διακριτικό τρόπο λίγες από αυτές με όσους τους ακολουθούν.