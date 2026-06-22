Κάποιος να τον σταματήσει: Ο Ζαν Μοντέρο τα έκανε όλα ξανά απέναντι στη Μπαρτσελόνα

Ο παίκτης που θα δούμε στη χώρα μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού, συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ισπανικό πρωτάθλημα στη σειρά με τη Μπαρτσελόνα.

Η ομάδα του Μαρτίνεθ, έκανε το δικό της break στη Βαρκελώνη με 80-88 και πρωταγωνιστής ήταν ξανά ο Μοντέρο.

Αυτή τη φορά, ο Μοντέρο «πλήγωσε» τους Καταλανούς όχι μόνο με την εκτελεστική του δεινότητα, αλλά και με την αμυντική του προσήλωση. Σταμάτησε ξανά στους 29 πόντους, μοίρασε 6 ασίστ, μάζεψε 5 ριμπάουντ, ενώ έκανε και 2 καθοριστικά κλεψίματα που άλλαξαν τον ρυθμό του αγώνα. Ο τρόπος με τον οποίο διαβάζει το παιχνίδι και παίρνει τις σωστές αποφάσεις στα κρίσιμα δευτερόλεπτα επιβεβαιώνει ότι δεν μιλάμε απλά για ένα ταλέντο, αλλά για τον απόλυτο πρωταγωνιστή των φετινών τελικών της Liga Endesa και έναν μελλοντικό σούπερσταρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που δείχνει έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του.