«Κάποιος βοήθησε τη Λόρα να διαφύγει από την Ελλάδα» - Το παρασκήνιο του εντοπισμού της 16χρονης

Ύστερα από αρκετές εβδομάδες αγωνίας, η 16χρονη Λόρα, που είχε εξαφανιστεί στις 8 Ιανουαρίου από το Ρίο όπου διέμενε με τους γονείς της, όταν εκείνοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Αμβούργο και να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα, εντοπίστηκε σε δομή ανηλίκων στη Γερμανία.



Η γερμανική αστυνομία είπε στον πατέρα της 16χρονης ότι είναι σίγουροι ότι κάποιος βοήθησε να διαφύγει το παιδί από την Ελλάδα



Η ανήλικη εντοπίστηκε στο Βερολίνο την Πέμπτη, σε τυχαίο αστυνομικό έλεγχο, σύμφωνα τουλάχιστον με την ενημέρωση των Γερμανών στους Έλληνες αστυνομικούς.



Η 16χρονη, η οποία είχε φύγει οικειοθελώς από την Πάτρα και επέλεγε να μην δίνει σημεία ζωής παρά την αγωνιώδη αναζήτησή της από τους γονείς της, εμφανίστηκε αυτοβούλως σε δομή στο Βερολίνο και φέρεται η ίδια να ζήτησε από τους υπεύθυνους να καλέσουν τη μητέρα της, όπως τουλάχιστον είπε στο Mega και την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος.



«Το σημαντικότερο όλων είναι ότι το παιδί είναι εν ζωή, είναι ασφαλές και είναι καλά. Βρίσκεται σε δομή στο Βερολίνο, όπου έχει μεταβεί από χθες από μόνο του. Στις 16:50 η μητέρα της Λόρας δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τους αρμόδιους της δομής, στην οποία μεταφέρθηκε η Λόρα, και της γνωστοποίησαν ότι το παιδί έχει βρεθεί στη συγκεκριμένη δομή. Εικάζω ότι η ίδια η Λόρα ζήτησε από τους αρμόδιους στη δομή να καλέσουν τη μητέρα της και να της πουν ότι είναι εκεί. Και αυτό το εικάζω γιατί η μητέρα ενημερώθηκε πρώτα από τη δομή και μετά ενημερώθηκε η γερμανική αστυνομία από τη δομή», τόνισε αρχικά ο κ. Μπενετάτος.





Γιατί εμφανίστηκε με ψεύτικα στοιχεία



«Είπαν, επίσης, από τη δομή στη μητέρα, ότι κατάλαβαν πως πρόκειται για τη Λόρα έπειτα από κουβέντα που είχαν μαζί της, επειδή η Λόρα εμφανίστηκε με ψεύτικα στοιχεία όταν παρουσιάστηκε στη δομή. Στη συνέχεια, η μητέρα επικοινώνησε με τον πατέρα, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία, δεν έφυγε ποτέ, ήταν πάντα εκεί, είναι εδώ και 20 μέρες περίπου εκεί, δεν έχει γυρίσει στην Ελλάδα, και τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις. Όταν η μητέρα ζήτησε από τους αρμόδιους υπαλλήλους στη δομή να μιλήσει με το παιδί, της το απέκλεισαν και της είπαν ότι "για να μπορέσετε να μιλήσετε με το παιδί σας, είτε ο σύζυγος είτε και οι δύο, θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί από τους παιδοψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς" και έπειτα να δουν εάν θα την αφήσουν να μιλήσει με τους γονείς της»



Η γερμανική αστυνομία είπε στον πατέρα της 16χρονης ότι είναι σίγουροι ότι κάποιος βοήθησε να διαφύγει το παιδί από την Ελλάδα, όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας. Σύμφωνα πάντα με τον κ. Μπενετάτο, ο πατέρας μίλησε με τη δομή όπου βρίσκεται το παιδί και του είπαν ότι το παιδί δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα.



Κλείνοντας, ο κ. Μπενετάτος μίλησε και για τις συνθήκες διαβίωσης της 16χρονης όλο αυτό το διάστημα λέγοντας πως ζούσε σε σπίτι, έχοντας όμως δώσει ψεύτικα στοιχεία.