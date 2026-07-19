«Κάποτε ήμασταν σαν εσάς»: Δείτε από κοντά πώς έμοιαζαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι

Μια χωριατοπούλα, ένας στρατιώτης και ένας σκλάβος που έζησαν πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια απέκτησαν νέα πρόσωπα – και φανταστικές ιστορίες – σε μια συναρπαστική νέα έκθεση στη Βουδαπέστη.

Στο Μουσείο του Ακίνκουμ, κρανία της ρωμαϊκής εποχής που ανακαλύφθηκαν στην αρχαία πόλη του Ακίνκουμ έχουν μετατραπεί σε ρεαλιστικές ανακατασκευές προσώπων, προσφέροντας στους επισκέπτες μια γεύση από τους ανθρώπους που κάποτε ζούσαν στα μακρινά σύνορα της αυτοκρατορίας.



Η έκθεση, με τίτλο «Κάποτε ήμασταν σαν εσάς», αξιοποίησε την Αρχαιολογία, την Ανθρωπολογία, τη γενετική και την ιστορική φαντασία, με την ελπίδα να επανασυνδέσει το σύγχρονο κοινό με εκείνους των οποίων τα λείψανα έχουν διασωθεί για σχεδόν δύο χιλιετίες.



Τα ανακατασκευασμένα πρόσωπα, που εκτίθενται δίπλα στα αυθεντικά κρανία, συνοδεύονται από φανταστικά ονόματα, επαγγέλματα και πιθανές ιστορίες ζωής — μια προσπάθεια να φανούν οι αρχαίοι κάτοικοι του Ακίνκουμ λιγότερο ως αρχαιολογικά αντικείμενα και περισσότερο ως πραγματικοί άνθρωποι.

«Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών βρίσκουμε τα κρανία, τους σκελετούς, τα καταγράφουμε, μπορούμε να διακρίνουμε περίπου αν ανήκαν σε άνδρα ή γυναίκα και τα ευρήματα καταλήγουν στην κατάλληλη αποθήκη, αλλά μέχρι εκεί. Τα σώματα δεν έχουν βάρος, δεν έχουν ζωή, δεν έχουν ψυχή», δήλωσε ο Δρ. Λόραντ Βας, αρχαιολόγος και συν-επιμελητής της έκθεσης.



Συνέχισε, όπως διαβάζουμε στο Euronews: «Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, σκεφτήκαμε τι θα γινόταν αν φέρναμε αυτούς τους ανθρώπους πιο κοντά στους επισκέπτες, χρησιμοποιώντας αρχαιολογικά ευρήματα, πληροφορίες από επιγραφές, αποτελέσματα ανθρωπολογικών μελετών και αποτελέσματα αρχαιογενετικής».

Πώς ξαναζωντάνεψαν τα αρχαία πρόσωπα;

Οι ειδικοί ανέλυσαν το σχήμα και τη δομή των κρανίων, σε συνδυασμό με αρχαιολογικά στοιχεία και έρευνα DNA, για να εκτιμήσουν λεπτομέρειες όπως η δομή του προσώπου, η πιθανή καταγωγή, αλλά και χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, του δέρματος και των ματιών.



Οι πιο ρεαλιστικές αναπαραστάσεις δημιουργήθηκαν από την καλλιτέχνιδα αναπαράστασης προσώπων Emese Gábor, η οποία εργάζεται σε ένα στούντιο στο Budakeszi, κοντά στη Βουδαπέστη.



Χρησιμοποιώντας αντίγραφα των αρχικών κρανίων που εκτυπώθηκαν σε 3D, ανακατασκεύασε προσεκτικά τα πρόσωπα στρώμα προς στρώμα, μελετώντας τα οστά πριν προχωρήσει στη μοντελοποίηση των μυών και των χαρακτηριστικών.

Ωστόσο, ενώ τα πρόσωπα βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία, οι ταυτότητες και οι βιογραφίες που τους αποδίδονται δεν είναι πραγματικές. Οι επιμελητές δημιούργησαν πιθανά ονόματα, επαγγέλματα και ιστορικά υπόβαθρα με βάση όσα γνωρίζουν οι ερευνητές για τη ζωή στο Ακίνκουμ.



«Είναι όλα φανταστικά. Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε καν τα πραγματικά ονόματα αυτών των ανθρώπων. Προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε στις φανταστικές ιστορίες της ζωής τους όλα όσα έχουν προσφέρει η ανθρωπολογία και οι γενετικές μελέτες. Στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να πούμε ότι ζούσαν έτσι, ότι συνέβη με αυτόν τον τρόπο, αλλά θα μπορούσαν να ζούσαν έτσι», δήλωσε ο Δρ. Péter Vámos, αρχαιολόγος και συν-επιμελητής της έκθεσης.



Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ιστορικές συνήθειες ονοματοδοσίας, επιγραφές και ανθρωπολογικές μελέτες για να δημιουργήσουν εύλογα σενάρια για τα άτομα αυτά. Παράλληλα με τις ανακατασκευές προσώπων, οι επισκέπτες μπορούν να δουν έναν ανακατασκευασμένο τάφο και μια μούμια της ρωμαϊκής εποχής.



Η έκθεση «Κάποτε ήμασταν σαν εσάς» παρουσιάζεται στο Μουσείο Ακίνκουμ της Βουδαπέστης έως τις 31 Οκτωβρίου 2027.